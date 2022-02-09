Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe’de sözleşmesi sezon sonu sona erecek Ferdi Kadıoğlu için karar anı

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu sona erecek yıldız oyuncu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe ile yeni sözleşme yapmaya yanaşmıyor. Sarı-Lacivertliler'in yıldız oyuncunun menajerine konuyla ilgili tam yetki verdiği öğrenildi.
SÜPER LİG DEVLERİYLE GÖRÜŞECEK
Genç yıldızın menajerinin öncelikli olarak Süper Lig'in devleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile transfer görüşmesi gerçekleştireceği ve ondan sonra kararını vereceği belirtildi.
Süper Lig'in lideri Trabzonspor geçtiğimiz günlerde Ferdi Kadıoğlu ile temas kurmuş ve transfer şartları hakkında bilgi almıştı.
2018 yılında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro'ya transfer edilen Ferdi'nin sözleşmesi Haziran ayında son buluyor.