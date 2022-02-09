Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.02.2022 15:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.02.2022 15:29
    ABONE OL

    Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe’de sözleşmesi sezon sonu sona erecek Ferdi Kadıoğlu için karar anı

    Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Genç oyuncu Süper Lig’in devleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile transfer görüşmesi gerçekleştirdikten sonra kararını verecek.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Fener’in jokeri ezeli rakibine mi gidecek?

    Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu sona erecek yıldız oyuncu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

    Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe ile yeni sözleşme yapmaya yanaşmıyor. Sarı-Lacivertliler'in yıldız oyuncunun menajerine konuyla ilgili tam yetki verdiği öğrenildi.


    SÜPER LİG DEVLERİYLE GÖRÜŞECEK
    Genç yıldızın menajerinin öncelikli olarak Süper Lig'in devleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile transfer görüşmesi gerçekleştireceği ve ondan sonra kararını vereceği belirtildi.

    Süper Lig'in lideri Trabzonspor geçtiğimiz günlerde Ferdi Kadıoğlu ile temas kurmuş ve transfer şartları hakkında bilgi almıştı.

    2018 yılında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro'ya transfer edilen Ferdi'nin sözleşmesi Haziran ayında son buluyor.


        FENERBAHÇE'NİN JOKERİ
        22 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon 27 maçta 2 gol atarken 2 de asiste imza attı. Genç yetenek Fenerbahçe'nin jokeri konumunda.

        ŞİMDİKİ DEĞERİ 8 MİLYON EURO
        Ferdi Kadıoğlu savunmanın ve orta sahanın iki kanadında da forma giydi. Fenerbahçe'ye geldiğinde 1.5 milyon Euro piyasa değeri olan genç yıldızın şimdiki değeri ise 8 milyon Euro.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hedef 25 milyar dolar! 90 ülkeden 4 bin alıcı Türkiye’de
        Haberler Spor Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe’de sözleşmesi sezon sonu sona erecek Ferdi Kadıoğlu için karar anı
            SON DAKİKA