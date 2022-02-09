Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe’de sözleşmesi sezon sonu sona erecek Ferdi Kadıoğlu için karar anı



FENERBAHÇE'NİN JOKERİ

22 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon 27 maçta 2 gol atarken 2 de asiste imza attı. Genç yetenek Fenerbahçe'nin jokeri konumunda.



ŞİMDİKİ DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Ferdi Kadıoğlu savunmanın ve orta sahanın iki kanadında da forma giydi. Fenerbahçe'ye geldiğinde 1.5 milyon Euro piyasa değeri olan genç yıldızın şimdiki değeri ise 8 milyon Euro.