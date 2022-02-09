Mert Hakan Yandaş beklentilerin çok uzağında! Süper Lig’de tam 304 gündür gol sevinci yaşayamıyor

Fenerbahçe'de son dönemde en çok konuşulan isimlerden birisi İrfan Can Kahveci. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında müthiş bir transfer savaşı çıkardıktan sonra Kadıköy'ün yolunu tutan milli futbolcu performansından çok sakatlıklarıyla gündemi işgal ediyor.
BEKLENTİLERİN ÇOK UZAĞINDA KALDI
Ancak Fenerbahçe'deki tek savaş mağduru İrfan Can değil! Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'a imza atmak üzereyken rotasını Kadıköy'e kıran ve ülke gündemine oturan Mert Hakan Yandaş da beklentilerin çok uzağında kaldı.
304 GÜNDÜR GOL SEVİNCİ YAŞAYAMIYOR
Sivasspor'daki müthiş performansıyla dikkatleri çeken 27 yaşındaki futbolcu Sarı-Lacivertli formayla Süper Lig'de tam 304 gündür gol sevinci yaşayamıyor.