Mert Hakan Yandaş beklentilerin çok uzağında! Süper Lig’de tam 304 gündür gol sevinci yaşayamıyor

Fenerbahçe'de son dönemde en çok konuşulan isimlerden birisi İrfan Can Kahveci. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında müthiş bir transfer savaşı çıkardıktan sonra Kadıköy'ün yolunu tutan milli futbolcu performansından çok sakatlıklarıyla gündemi işgal ediyor.