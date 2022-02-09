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    • Spor
    • 09.02.2022 11:44
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    • 09.02.2022 11:44
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    Mert Hakan Yandaş beklentilerin çok uzağında! Süper Lig’de tam 304 gündür gol sevinci yaşayamıyor

    Sivasspor’daki müthiş performansıyla dikkatleri çeken 27 yaşındaki Mert Hakan Yandaş beklentilerin çok uzağında kaldı. Yandaş, Sarı-Lacivertli formayla Süper Lig’de tam 304 gündür gol sevinci yaşayamıyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Kanarya’nın son savaş mağduru! 304 gündür...

    Fenerbahçe'de son dönemde en çok konuşulan isimlerden birisi İrfan Can Kahveci. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında müthiş bir transfer savaşı çıkardıktan sonra Kadıköy'ün yolunu tutan milli futbolcu performansından çok sakatlıklarıyla gündemi işgal ediyor.



    BEKLENTİLERİN ÇOK UZAĞINDA KALDI
    Ancak Fenerbahçe'deki tek savaş mağduru İrfan Can değil! Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'a imza atmak üzereyken rotasını Kadıköy'e kıran ve ülke gündemine oturan Mert Hakan Yandaş da beklentilerin çok uzağında kaldı.


    304 GÜNDÜR GOL SEVİNCİ YAŞAYAMIYOR
    Sivasspor'daki müthiş performansıyla dikkatleri çeken 27 yaşındaki futbolcu Sarı-Lacivertli formayla Süper Lig'de tam 304 gündür gol sevinci yaşayamıyor.



        Son olarak geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Gaziantep maçında ağları sarsan Mert Hakan Yandaş ardından Süper Lig'de forma giydiği 20 maçta da gol atamadı.

        TARAFTARIN SABRI TAŞIYOR
        Üstelik yıldız futbolcu bu 20 karşılaşmada sadece 2 asist yapabildi. Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sürekli inişli çıkışlı bir grafik çizen milli futbolcunun performansı artık taraftarların da sabrını taşırmış durumda.

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