Fenerbahçe'de Kadıköy kalesi çöktü! Taraftarın sabrı kalmadı

Fenerbahçe, ligden sonra kupaya da havlu atınca taraftarın sabrı kalmadı... Son iki maçında Kadıköy'de önce Başakşehir'e sonra da Kayserispor'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe'de taraftar adeta çileden çıktı.
Sarı-Lacivertliler, başkan Ali Koç döneminde evinde tüm rakiplerine cömert davrandı! Daha önce Kadıköy'de rakiplerine zor anlar yaşatan Sarı-Lacivertliler'de rüzgar adeta tersine dönmüş durumda...
Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık döneminde Kadıköy'de 340 lig maçında sadece 26 yenilgi aldı.