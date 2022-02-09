Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.02.2022 12:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.02.2022 12:20
    ABONE OL

    Fenerbahçe'de Kadıköy kalesi çöktü! Taraftarın sabrı kalmadı

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'e havlu atan Fenerbahçe, kupada da Kayserispor'a evinde yenilerek elendi. Ali Koç yönetimindeki 4 sezonu da kupasız geçen sarı-lacivertlilerde taraftar adeta çileden çıktı. Aziz Yıldırım döneminde 20 yılda Kadıköy'de oynanan 340 lig maçında sadece 26 kez kaybeden Fenerbahçe, 3.5 yıllık Ali Koç başkanlığında ise Kadıköy'de 56 iç saha maçında 15 yenilgi aldı

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe’de Kadıköy kalesi çöktü
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Fenerbahçe, ligden sonra kupaya da havlu atınca taraftarın sabrı kalmadı... Son iki maçında Kadıköy'de önce Başakşehir'e sonra da Kayserispor'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe'de taraftar adeta çileden çıktı.

    Sarı-Lacivertliler, başkan Ali Koç döneminde evinde tüm rakiplerine cömert davrandı! Daha önce Kadıköy'de rakiplerine zor anlar yaşatan Sarı-Lacivertliler'de rüzgar adeta tersine dönmüş durumda...

    Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık döneminde Kadıköy'de 340 lig maçında sadece 26 yenilgi aldı.

        3.5 yıllık Ali Koç başkanlığında ise Kadıköy'de 56 iç saha maçında 15 yenilgi aldı. Aziz Yıldırım döneminde ortalama 13 maçta 1 yenilgi alınırken bu rakam Ali Koç başkanlığında 3.5 maçta 1 yenilgiye denk düşüyor.

        Sosyal medyadan Ali Koç'u eleştiri bombardımanına tutan Fenerbahçeli taraftarlar, "Ali Koç döneminde vasata alıştırıldık. Sürekli hoca değiştiriyoruz. Transferlerde başarı sağlayamıyoruz. Sürekli geri gidiyoruz. Artık yeter! Birşeylerin değişme zamanı geldi" gibi yorumlarda bulunuyor...

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Fenomen İrem Ay’dan yeni paylaşım
        Haberler Spor Fenerbahçe'de Kadıköy kalesi çöktü! Taraftarın sabrı kalmadı
            SON DAKİKA