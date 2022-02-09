Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Kupada heyecan dün oynanan Fenerbahçe Kayserispor maçıyla başladı. Beşiktaş maçına dair detayları merak eden futbolseverler ise konu hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 BJK Göztepe maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...