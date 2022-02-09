Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Kupada heyecan dün oynanan Fenerbahçe Kayserispor maçıyla başladı. Beşiktaş maçına dair detayları merak eden futbolseverler ise konu hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 BJK Göztepe maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...
BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş Göztepe maçı 10 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'TA GÖZTEPE MAÇI HAZIRLIKLARI
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 10 Şubat Perşembe günü Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman 1,5 saat sürdü. Dün oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında görev alan oyuncular salonda yenilenme çalışmaları yaparken, diğer futbolcular istasyon koşuları sonrası taktik çalıştı.
Siyah-beyazlı ekip, yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.