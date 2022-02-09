İspanyol hocanın performansı Başkan Burak Elmas'ın sabrını taşırdı! Kayseri sonu olabilir





ŞOK KARARLAR KAPIDA

Galibiyet hasretine Kayserispor önünde son vermek isteyen Galatasaray'da olası bir yenilgi durumunda yönetimin çok radikal kararlar alacağı belirtiliyor. İddialara göre olaylı bir şekilde görevine son verilen Fatih Terim'in yerine gelen Domenec Torrent için de tehlike çanları çalıyor. Sarı- Kırmızılı takımın başında çıktığı ilk 3 maçtan yenilgiyle ayrılan, ilk puanını ise 20 dakika 10 kişi oynayan Alanyaspor deplasmanında alan İspanyol hocanın kredisini büyük oranda tükettiği belirtiliyor. Başkan Burak Elmas'ın alınan skorlardan daha çok takımın Torrent yönetiminde sergilediği futboldan rahatsız olduğu ifade ediliyor. Kayserispor maçının kaybedilmesi durumunda tecrübeli hocanın görevine son verileceği şu anda kulislerde çok yüksek sesle konuşuluyor.