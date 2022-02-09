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    İspanyol hocanın performansı Başkan Burak Elmas'ın sabrını taşırdı! Kayseri sonu olabilir

    4 maçta alınan 1 puan ve oynanan kötü futbolun yönetim içinde büyük rahatsızlık yarattığı ortaya çıktı. Galatasaray’da şimdi herkes cumartesi günkü Kayserispor maçına odaklandı...İddialara göre Sarı-Kırmızılı yönetim yaklaşık 1 ay önce gelen Torrent'le olası bir yenilgide yolları ayırma kararı aldı... Hatta yeni teknik direktör olarak Bülent Korkmaz'ın ismi ön plana çıktı.

    Kayseri’yi yenemezse Torr’end’!

    Tarihinin en kötü ve sıkıntılı günlerini geçiren Galatasaray'da tam bir kaos havası hakim... Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan ve düşme tehlikesini oldukça yakından yaşayan Sarı-Kırmızılılar, Kayserispor maçına hazırlanırken kulislerde şok iddialar konuşuluyor.



    ŞOK KARARLAR KAPIDA
    Galibiyet hasretine Kayserispor önünde son vermek isteyen Galatasaray'da olası bir yenilgi durumunda yönetimin çok radikal kararlar alacağı belirtiliyor. İddialara göre olaylı bir şekilde görevine son verilen Fatih Terim'in yerine gelen Domenec Torrent için de tehlike çanları çalıyor. Sarı- Kırmızılı takımın başında çıktığı ilk 3 maçtan yenilgiyle ayrılan, ilk puanını ise 20 dakika 10 kişi oynayan Alanyaspor deplasmanında alan İspanyol hocanın kredisini büyük oranda tükettiği belirtiliyor. Başkan Burak Elmas'ın alınan skorlardan daha çok takımın Torrent yönetiminde sergilediği futboldan rahatsız olduğu ifade ediliyor. Kayserispor maçının kaybedilmesi durumunda tecrübeli hocanın görevine son verileceği şu anda kulislerde çok yüksek sesle konuşuluyor.



    İLK ADAY KORKMAZ!
    Torrent döneminin sona ermesi durumunda yönetimin takımın başına yerli bir teknik adam getireceği ve bu ismin de çok büyük ihtimalle Bülent Korkmaz olacağı iddia ediliyor. Sarı-Kırmızılılar'da ayrıca Kayseri maçının kaybedilmesi halinde kadro dışı kararlarının da alınabileceği öğrenildi. Ancak Kayserispor maçından 3 puan çıkarılırsa, yönetimin olası operasyonu bir süre erteleyeceği gelen bilgiler arasında.



        ÇANLAR ONUN İÇİN ÇALIYOR!
        14 Ocak'ta Fatih Terim'in yerine göreve gelen Torrent 1 ay geçmeden tüm kredisini tüketti. İspanyol hoca olası bir yenilgide görevden alınma tehlikesi ile karşı karşıya.



        CUMARTESİ TAM KADRO SAHADA
        Cimbom, Kayseri maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlan-ı yor... Kritik 90 dakikada Gomis, Pulgar ve Boey 11'de olacak. Düşme tehlikesini çok yakından hisseden Galatasaray 5 haftalık galibiyet hasretine Kayserispor önünde son vermek istiyor. Sarı-Kırmızılılar'da hazır olmadığı için Alanya maçının kadrosuna alınmayan Bafetimbi Gomis cumartesi günü 11'de forma giyecek. Yine Alanya'da son bölümde forma giyen Erick Pulgar da Kayseri önünde 11'deki yerini alacak. Torrent'in fiziki olarak eski gücüne kavuşan Sacha Boey'a da forma vermesi bekleniyor. Orta alanda değişikliğe gitmesi beklenen İspanyol hocanın Cicaldau'nun yerine de Feghouli'ye görev vereceği öğrenildi. Torrent'in 3 yerli futbolcu olarak 11'de Berkan, Emre Kılınç ve Kerem'i oynatacağı belirlendi.

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