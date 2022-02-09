2022 TS Denizli maçı ilk 11'leri kimler oldu? Trabzonspor Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecan dün oynanan Fenerbahçe Kayserispor maçıyla başladı. Trabzonspor son 16 turu karşılaşmasında Yukatel Denizlispor ile mücadele edecek. Bordo-mavililer bu maçtan galibiyetle ayrılarak kupada yoluna tam gaz devam etmek istiyor. Peki, Trabzonspor Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 TS Denizli maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
DENİZLİSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Denizlispor Trabzonspor maçı 9 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Aspor ekranlarından naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
DENİZLİSPOR: Abdulkadir, Tiago, Asım, Mustafa, Özer, Bekir, Erdal, Bünyamin, Ahmet, Muhammet, Muhammed Eren
TRABZONSPOR: Erce, Serkan, Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat, Yusuf, Yunus, Murat Cem, Kouassi, Enis Destan
Tek eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında kazanan taraf çeyrek finale adını yazdıracak. Karşılaşmanın 90 dakikasının berabere bitmesi durumunda 15'er dakikalık iki devreli uzatma anlarına geçilecek. Uzatmada da eşitlik bozulmazsa turu geçen taraf seri penaltı atışları sonunda belli olacak.
En son 2019-2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı alan bordo-mavililer 27 Ocak 2021'de Abdullah Avcı yönetiminde de Başakşehir'i 2-1 yenerek Süper Kupa'yı kaldırmıştı. Bu kupa, Abdullah Avcı'nın kariyerinin ilk kupası olmuştu.