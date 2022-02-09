Inaki Pena'nın Alanya maçındaki performansı ile ilgili rakamlar herkesi şoke etti





KAĞIT ÜZERİNDE YETENEKLİ!

Takımın kağıt üzerinde orta alanda en yetenekli ismi olarak gözüken Rumen futbolcu Alanya önünde sadece 22 kez topa dokunabildi. Cicaldau'nun isabetli pas sayısı da 9'da kaldı. Böylece İspanyol kaleci Inaki Pena, Alanyaspor karşısında orta alanda oynayan Taylan, Berkan ve Cicaldau'dan daha fazla isabetli pas vererek maçı tamamladı. Üstelik genç eldiven Berkan'la aynı sayıda topla buluşurken, bu alanda Taylan ve Cicaldau'yu da solladı. Sosyal medyada Inaki Pena için yapılan yorumlarda, "Muslera iyileştikten sonra orta sahaya geçsin. Hepsinden daha iyi oynar" ifadesi kullanılıyor