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    • Spor
    • 09.02.2022 09:15
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    • 09.02.2022 09:50
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    Çaykur Rizespor Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Papiss Cisse ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada "Papiss Demba Cisse'ye kulübümüze 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." dedi.

    Ç.Rizespor Cisse’yi kadrosuna kattı

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Papiss Cisse ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu.

    Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, transferin son gününde yürütülen çalışmalar sonucu tecrübeli santrforun kadroya katıldığı belirtildi.

    Açıklamada, "İstanbul'da Kulüp Başkan Yardımcısı Selim Selimoğlu ile bir araya gelen yıldız futbolcu, kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllığına Çaykur Rizespor'umuza bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Papiss Demba Cisse'ye kulübümüze 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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