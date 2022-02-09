Emiliano Viviano tir tir titredi! Atatürk Olimpiyat Stadı'nda buz gibi havada zorlu anlar kamerada!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda VavaCars Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor'u 5-4 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.
7. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Bistrovic'in pasıyla soldan ceza sahasına girerek iki rakibinden sıyrılan Levent Mercan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
11. dakikada Konyaspor'un golü geldi. Bytyqi'nin soldan yaptığı ortaya Anicic kafayla vururken, kaleci Viviano'da dönen topu Ahmed Hassan tamamladı: 1-1.
19. dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Biglia'nın ceza sahası içinde Oğulcan Ülgün'e yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.
21. dakikada topun başına geçen Ahmed Hassan, skoru 2-1 yaptı.
28. dakikada Fatih Karagümrük skoru eşitledi. Jimmy Durmaz'ın soldan ortasında Ahmed Musa, altı pas önünde topu kaleye gönderdi. Üst direkten dönen meşin yuvarlağı Fatih Karagümrüklü oyuncu bu sefer kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 2-2.
Müsabakanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlandı.
46. dakikada Jimmy Durmaz'ın soldan gönderdiği topla Bistrovic'in ceza sahasına girer girmez vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.