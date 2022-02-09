Emiliano Viviano tir tir titredi! Atatürk Olimpiyat Stadı'nda buz gibi havada zorlu anlar kamerada!

88. dakikada Konyaspor bir kez daha skoru eşitledi. Sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Guilherme'nin ceza sahasına gönderdiği topu Musa Çağıran kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 4-4.

Müsabakanın normal süresi 4-4 eşitlikle tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

101. dakikada Fatih Karagümrük yeniden öne geçti. Bistrovic ceza sahası girişi sol çaprazında topu Emre Mor'un önüne bıraktı. Bu oyuncu çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 5-4.

Kalan bölümde iki takımın da çabaları gol getirmedi ve VavaCars Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor'u 5-4 mağlup ederek kupada çeyrek finale yükseldi.