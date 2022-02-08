ÖNÜMÜZDEKİ SEZON EN FAZLA 12 YABANCI OYUNCU BULUNDURABİLECEK

Önümüzdeki sezon yabancı kuralının 7+5 olarak güncellenecek olması sebebiyle kadrosunda en fazla 12 yabancı oyuncu bulundurabilecek olan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosunda ciddi bir temizlik yapmak zorunda kalacak.