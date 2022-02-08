Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.02.2022 19:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.02.2022 19:20
    ABONE OL

    Özel Haber... Fenerbahçe'nin sınavı! Gelecek sezon için kriz kapıda: Kim Min-Jae, Attila Szalai, Enner Valencia...

    Fenerbahçe'de yeni kriz kapıda. Kiralıklarla birlikte kadrosunda 18 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe, önemli bir planlama sorunla karşı karşıya. Elinde Kim Min-Jae, Attila Szalai, Enner Valencia gibi takımın bel kemiğini oluşturan yabancı yıldızları da bulunduran Fenerbahçe gelecek sezon 12’ye düşecek yabancı sınırlaması sebebiyle kadrosuna katmak istediği yabancılar için daha fazla oyuncu göndermek zorunda kalacak. İşte detaylar...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fenerbahçe’nin kontenjan sınavı!

    Yabancı kontenjanı Fenerbahçe için sorun olmaya devam ediyor.

    Max Meyer'in kiralık olarak Midtjylland'a gönderdikten sonra kadrosunda şu an için 13 yabancısı bulunan Sarı-Lacivertliler'de bu sayı başka takımlara kiralanan futbolcularla ise 18'e ulaşıyor.

    ÖNÜMÜZDEKİ SEZON EN FAZLA 12 YABANCI OYUNCU BULUNDURABİLECEK
    Önümüzdeki sezon yabancı kuralının 7+5 olarak güncellenecek olması sebebiyle kadrosunda en fazla 12 yabancı oyuncu bulundurabilecek olan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosunda ciddi bir temizlik yapmak zorunda kalacak.

    Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Diego Rossi ile birlikte kontratı haziran ayında bitecek olan Jose Sosa dışında sözleşmesi sona erecek olan yabancısı bulunmayan Fenerbahçe, ilk olarak mevcut yabancı sayısını 12'ye indirmek zorunda kalacak.

        Öncelikle yabancı sayısını 12'ye indirmek durumunda olan Fenerbahçe gelecek sezon kadrosuna katmak istediği yabancılar için ise daha fazla oyuncu göndermek zorunda kalacak.

        Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde ilk etapta şu an başka takımlara kiralanan Ally Samatta, Steven Caulker, Mauirico Lemos, Max Meyer ve Allahyar Sayyadmanesh ile yollar ayrılmaya çalışacak.

        Şu an kadroda yer alan 13 yabancıdan kontratının son senesinde olan Rossi ve Sosa ile de yola devam etmeyi düşünmeyen Fenerbahçe'de yazın sürpriz ayrılıkların da yaşanabileceği öne sürülüyor.
            Talimat FETÖ’nün iki numarasından! Kilit isim kodese
            Haberler Spor Özel Haber... Fenerbahçe'nin sınavı! Gelecek sezon için kriz kapıda: Kim Min-Jae, Attila Szalai, Enner Valencia...
                SON DAKİKA