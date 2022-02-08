Yabancı kontenjanı Fenerbahçe için sorun olmaya devam ediyor.
Max Meyer'in kiralık olarak Midtjylland'a gönderdikten sonra kadrosunda şu an için 13 yabancısı bulunan Sarı-Lacivertliler'de bu sayı başka takımlara kiralanan futbolcularla ise 18'e ulaşıyor.
ÖNÜMÜZDEKİ SEZON EN FAZLA 12 YABANCI OYUNCU BULUNDURABİLECEK
Önümüzdeki sezon yabancı kuralının 7+5 olarak güncellenecek olması sebebiyle kadrosunda en fazla 12 yabancı oyuncu bulundurabilecek olan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosunda ciddi bir temizlik yapmak zorunda kalacak.
Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Diego Rossi ile birlikte kontratı haziran ayında bitecek olan Jose Sosa dışında sözleşmesi sona erecek olan yabancısı bulunmayan Fenerbahçe, ilk olarak mevcut yabancı sayısını 12'ye indirmek zorunda kalacak.