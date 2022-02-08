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    • Spor
    • 08.02.2022 19:54
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    • 08.02.2022 19:54
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    Fenerbahçe - Kayserispor canlı maç izle! Fenerbahçe Kayserispor ZTK maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! A SPOR naklen yayın

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Lig'de işleri yoluna koyamayan Sarı Lacivertliler, umudu Ziraat Tükiye Kupası'nda arıyor. Bu akşam Fenerbahçe ve Kayseripor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçenin Son 16'daki rakibi, ligin flaş ekiplerinden Kayserispor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte kritik mücadele ile ilgili detaylar ve naklen canlı şifresiz maç yayını!

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe - Kayserispor canlı maç izle!

    Fenerbahçe , Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kayserispor'u sahasında konuk edecek. Çeyrek final yolunda Fenerbahçe'yi zorlu bir mücadele bekliyor. Normal şartlarda, büyükler için sezon başlarken sıralamada sonda yer alan Türkiye Kupası, şu an Sarı-Lacivertliler adına son derece önemli. Maç ile ilgili tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte Fenerbahçe - Kayserispor canlı maç izle / Fenerbahçe Kayserispor ZTK maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçenekleri...

    Ziraat Türkiye Kupası'nda haftasında heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Fenerbahçe, Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

    Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte kritik mücadele ile ilgili detaylar ve naklen canlı şifresiz maç yayını...

    FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ!

    ASpor CANLI YAYIN

    FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı 8 Şubat Salı günü saat 20:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz ekranlara geliyor. Maçın tüm detaylarını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK VAR
    Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ancak henüz yeterince hazır olmayan Altay Bayındır'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek.

        FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

        FENERBAHÇE: Berke, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Osayi Ozan, Crespo, Mert, Valencia, Berisha.

        KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Uğur, Mert Çetin, Carole, Emrah, İbrahim, Abdülkadir, Mane, Mustafa, Bertolacci.

        MAÇI ARDA KARDEŞLER YÖNETECEK!
        Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Mehmet Türkmen.
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        Haberler Spor Fenerbahçe - Kayserispor canlı maç izle! Fenerbahçe Kayserispor ZTK maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! A SPOR naklen yayın
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