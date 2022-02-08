Fenerbahçe - Kayserispor canlı maç izle! Fenerbahçe Kayserispor ZTK maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! A SPOR naklen yayın

Fenerbahçe , Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kayserispor'u sahasında konuk edecek. Çeyrek final yolunda Fenerbahçe'yi zorlu bir mücadele bekliyor. Normal şartlarda, büyükler için sezon başlarken sıralamada sonda yer alan Türkiye Kupası, şu an Sarı-Lacivertliler adına son derece önemli. Maç ile ilgili tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte Fenerbahçe - Kayserispor canlı maç izle / Fenerbahçe Kayserispor ZTK maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçenekleri...
Ziraat Türkiye Kupası'nda haftasında heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Fenerbahçe, Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.
Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte kritik mücadele ile ilgili detaylar ve naklen canlı şifresiz maç yayını...
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FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı 8 Şubat Salı günü saat 20:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz ekranlara geliyor. Maçın tüm detaylarını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK VAR
Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ancak henüz yeterince hazır olmayan Altay Bayındır'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek.