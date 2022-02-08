Fenerbahçe - Kayserispor canlı maç izle! Fenerbahçe Kayserispor ZTK maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! A SPOR naklen yayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda haftasında heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Fenerbahçe, Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte kritik mücadele ile ilgili detaylar ve naklen canlı şifresiz maç yayını...

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FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı 8 Şubat Salı günü saat 20:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz ekranlara geliyor. Maçın tüm detaylarını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.