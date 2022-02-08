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    • Spor
    • 08.02.2022 18:20
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    • 08.02.2022 18:27
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    Fenerbahçe - Kayserispor | A Spor canlı izle

    Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı A Spor'da devam ediyor.  Ligde umduğunu bulamayan ve son olarak Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe bugün evinde Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor'u ağırlayacak. Maçın canlı yayınını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

    Fenerbahçe - Kayserispor | CANLI

    Ziraat Türkiye Kupası'nda haftasında heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Fenerbahçe, Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

    Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte kritik mücadele ile ilgili detaylar ve naklen canlı şifresiz maç yayını...

    FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı 8 Şubat Salı günü saat 20:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz ekranlara geliyor. Maçın tüm detaylarını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK VAR
        Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ancak henüz yeterince hazır olmayan Altay Bayındır'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek.

        FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

        FENERBAHÇE: Berke, Nazım, Serdar, Kim, Szalai, Sosa, Ozan, Ferdi, Osayi, Valencia, Serdar Dursun.

        KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Uğur, Mert Çetin, Carole, Emrah, İbrahim, Abdülkadir, Carlos, Mane, Gavranovic, Bertolacci.

        MAÇI ARDA KARDEŞLER YÖNETECEK!
        Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Mehmet Türkmen.
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