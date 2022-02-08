Önce tekmeledi sonra ayakkabı fırlattı! Yıldız futbolcudan kediye işkence! Sosyal medya Kurt Zouma'nın videosuyla sallandı

İngiltere Premier Lig'de West Ham United forması giyen Kurt Zouma, skandal bir video ile gündeme geldi. Fransa Milli Takımı'nın oyuncusu, FA Cup'ta kazandıkları Kidderminster Harriers maçından sonra bir kediye işkence ederken görüntülendi.
Korkunç videonun sosyal medyada yayılmasının ardından konuya ilişkin açıklama yapan Zouma, West Ham'da kadro dışı bırakıldı.
TEKMELEYEREK YERE FIRLATIYOR
West Ham United forması giyen Kurt Zouma 2 milyon sterlin değerindeki evinde bir kediye işkence etti. İngiliz medyasında ortaya çıkan görüntülerde Zouma'nın evdeki kediyi kovaladığı yakaladığında ise acımasızca tekmelediği görülüyor.
Zouma'nın kardeşi Yoan tarafından çekilen videoda Zouma'nın kediyi mutfakta tekmeleyerek yere fırlatıyor.