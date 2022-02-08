Dünya Kupası'nda mücadele etmek isteyen Atiba'nın aynı zamanda futbolu da Beşiktaş forması altında bırakmayı hedeflediği ve bu sebeple yönetime "1 yıl daha oynamak istiyorum" mesajını gönderdiği ifade ediliyor.

Gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başlayan ve transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş yönetiminin de Atiba ile ilerleyen yaşına rağmen 'devam' kararı almaya sıcak olduğu ifade ediliyor.

Beşiktaş yönetimin ayrıca Atiba Hutchinson'a futbol kariyerini tamamladıktan sonra da kulüpte görev vermek istediği biliniyor.