Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 39 yaşındaki Atiba Hutchinson, kariyeri ile ilgili kararını verdi. Deneyimli futbolcu, bu konudaki fikirlerini Siyah-Beyazlı yönetime iletti.
Beşiktaş'ın emektar futbolcusu Atiba Hutchinson kariyeri ile ilgili kararını netleştirdi... 39 yaşına giren emektar futbolcunun, kaptanlığını yaptığı Kanada Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde grubunda lider olması ve Katar vizesi almaya çok yakın olması sebebiyle futbola 1 yıl daha devam etmek istediği öğrenildi.
2022 Dünya Kupası'nın kasım ayında başlayacak olması sebebiyle sezon sonu futbolu bırakmayı düşünmeyen ve önümüzdeki sezon da yeşil sahalarda boy göstermek isteyen Atiba Hutchinson'ın bu sebeple Beşiktaş'tan yeni sözleşme teklifi beklediği belirtiliyor.