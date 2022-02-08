Senegal'in ilk kez Afrika'nın en büyüğü olmasında pay sahibi futbolcu: Sadio Mane! Açlıktan futbolun zirvesine

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un son yıllarda kazandığı başarılarda adından söz ettiren Mane, Senegal ile Kamerun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'na katıldı.
Turnuva boyunca 3 gol, 2 asistlik performans sergileyen ve Senegal'in Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasında büyük pay sahibi olan 29 yaşındaki futbolcu, kariyerine bir kupa daha ekledi.
Mane'nin, Mısır ile yapılan ve seri penaltı atışlarına giden finalde sakat sakat oynaması da taraftarlardan büyük saygı görmesini sağladı.
Final müsabakasının 4. dakikasında penaltı kazanan Senegal'de topun başına geçen Mane, Mısır kalecisi Gabaski'yi geçememişti. Mane, seri penaltı atışlarında kritik penaltıyı gole çevirerek bu hatasını unutturmuş oldu.
KAÇIRDIĞI PENALTI, SENEGAL'İN YARI FİNALE ÇIKAMAMASINA NEDEN OLMUŞTU
Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Senegal ile Kamerun karşılaşırken, normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 tamamlanan müsabakada, seri penaltı atışlarına geçildi.
4-4'lük eşitlik varken topun başına geçen Mane'nin penaltıyı kaçırması sonucu Senegal, turnuvanın çeyrek finalinde elendi.
Maçın ardından bazı öfkeli taraftarlar, Mane'nin evine saldırırken, Mane polisten 24 saat boyunca evinin korunmasını talep etmişti.
Mane, 4 yıl sonra Mısır'la oynanan finalde attığı penaltıyla kızdırdığı taraftarın gönlünü kazanmış oldu.