Çaykur Rizespor, Esenler Erokspor'da kiralık olarak oynayan futbolcusu Aziz Aksoy ve ailesinin silahlı saldırıya uğradığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada yaralıların durumunun iyi olduğu açıklandı. Saldırıda 3 kişinin ayaklarına isabet eden kurşunlar neticesinde yaralandığı belirtildi. Peki, Aziz Aksoy kimdir, sağlık durumu nasıl? Aziz Aksoy kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte haberin detayı...
AZİZ AKSOY KİMDİR?
12 Temmuz 2000 tarihinde dünyaya gelen Aziz Aksoy 21 yaşında ve Esenler Erokspor'da forma giyiyor. Defans - Sağ Bek mevkiinde oynayan oyuncu, Damlaspor Alt, E. Erokspor U19, Çaykur Rizespor, Erokspor U19 takımlarında yer aldı.
Güncel piyasa değeri 50 Bin Euro olan oyuncunun 2 Eylül 2021'de sözleşme imzaladı. Çaykur Rizespor'dan kiralık gönderilen Aziz Aksoy'un sözleşmesi 30 Haz 2026'da sona erecek.
ÇAYKUR RİZESPOR'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI
Karadeniz ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Aziz Aksoy ve ailesine silahlı bir saldırı düzenlenmiştir. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
Saldırı sırasında direksiyon başında olan Aziz Aksoy, saldırıyı yara almadan atlatırken ailesinden 3 isim bacaklarından yaralandı.
AİLESİNDEN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırıda genç futbolcunun babası Serkan Aksoy, annesi Cemile Aksoy ve kardeşi Cemil Aksoy'un ayaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.