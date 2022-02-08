Çaykur Rizespor, Esenler Erokspor'da kiralık olarak oynayan futbolcusu Aziz Aksoy ve ailesinin silahlı saldırıya uğradığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada yaralıların durumunun iyi olduğu açıklandı. Saldırıda 3 kişinin ayaklarına isabet eden kurşunlar neticesinde yaralandığı belirtildi. Peki, Aziz Aksoy kimdir, sağlık durumu nasıl? Aziz Aksoy kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte haberin detayı...