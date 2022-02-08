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    • 08.02.2022 12:30
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    • 08.02.2022 12:36
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    Beşiktaş'ta kara tablo! 19 gol ve 20 asist adeta buhar oldu

    Geçtiğimiz yıl iki kupayı birden müzesine götüren Beşiktaş, bu yıl beklentilerin gerisinde kaldı. Çifte kupanın mimarlarından olan Larin, Ghezzal, Atiba, N'Koudou ve Rosier'in bu sezonki istatistikleri hayal kırıklığını gözler önüne serdi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Beşiktaş’ta kara tablo! Buhar oldu

    Geçen sezon çifte kupayı müzesine kaldıran Beşiktaş bu sezon beklentilerin çok altında kaldı. Siyah-Beyazlılar'ın geçtiğimiz sezon yaşadığı büyük başarının en önemli mimarları olan Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Atiba Hutchinson, Kevin N'Koudou ve Valentine Rosier'in istatistikleri, ortaya çıkan hayal kırıklığını daha çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.



    Geçen sezon takımı hücumda sırtlayan Larin sezonu 19 gol, 6 asist, Ghezzal 8 gol, 17 asist, Atiba 4 gol 11 asist, N'Koudou 8 gol 4 asist, Rosier ise 1 gol 7 asistle tamamlamıştı.



    Bu 5 yıldızın geçen sezon 24. hafta sonundaki performansı da oldukça etkileyiciydi. Larin 24 maçta Larin 12 gol 3 asist, Ghezzal 10 asist, Atiba 3 gol, 5 asist, N'Koudou 3 gol, 3 asist, Valentine Rosier ise 1 gol, 3 asistlik katkı vermişti.



        Bu sezona gelindiğinde ise ortaya çok kötü bir tablo çıkıyor. 24. hafta sonunda Larin'in performansı 6 gol ve 1 asistte kalmış durumda. Son dönemde futbolundan çok sözleşme kriziyle gündeme gelen Kanadalı forvet ilk 11'deki yerini de kaybetmiş durumda.



        Ghezzal'da da durum farklı değil... Sezon başında 3 milyon Euro'ya bonservisi alınan ve 3 yıllık sözleşme imzalayan Cezayirli yıldız geçen sezonu mumla aratıyor. Ghezzal 24 hafta sonunda takımına sadece 2 gol ve 1 asistlik katkı verebildi.



        İlerlemiş yaşına rağmen geçen sezon insanüstü bir performans sergileyen Atiba da performansı büyük düşüş gösteren isimler arasında yer alıyor. Bugün 39 yaşına basan Kanadalı yıldız bu sezon 1 gol atarken, hiç asist yapamadı.



            Geçen sezon Sergen Yalçın'ın sisteminin en kilit parçalarından biri olan N'Koudou özellikle sonradan oyuna girdiği maçlara müthiş bir etki yapmıştı. Ancak sakatlıkların etkisiyle bu sezon sadece 8 maçta oynayabilen Fransız yıldız 2 gol atarken, asist yapamadı.



            Sezon başında 4.8 milyon Euro karşılığında zorunlu satın alma opsiyonuyla bonservisi alınan Rosier de takım arkadaşlarına ayak uydurdu. Fransız sağ bek şu ana kadar gol atamazken, asist sayısı da 2'de kaldı.



            Beşiktaş'ın kilit 5 ismi geçtiğimiz sezon 24. hafta sonunda 29 gol ve 24 asistlik performans sergilemişti. Ancak 5 yıldızın bu sezonki performansı ise 10 gol ve 4 asistte kaldı.

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