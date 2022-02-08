Beşiktaş'ta kara tablo! 19 gol ve 20 asist adeta buhar oldu

Geçen sezon çifte kupayı müzesine kaldıran Beşiktaş bu sezon beklentilerin çok altında kaldı. Siyah-Beyazlılar'ın geçtiğimiz sezon yaşadığı büyük başarının en önemli mimarları olan Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Atiba Hutchinson, Kevin N'Koudou ve Valentine Rosier'in istatistikleri, ortaya çıkan hayal kırıklığını daha çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.
Geçen sezon takımı hücumda sırtlayan Larin sezonu 19 gol, 6 asist, Ghezzal 8 gol, 17 asist, Atiba 4 gol 11 asist, N'Koudou 8 gol 4 asist, Rosier ise 1 gol 7 asistle tamamlamıştı.
Bu 5 yıldızın geçen sezon 24. hafta sonundaki performansı da oldukça etkileyiciydi. Larin 24 maçta Larin 12 gol 3 asist, Ghezzal 10 asist, Atiba 3 gol, 5 asist, N'Koudou 3 gol, 3 asist, Valentine Rosier ise 1 gol, 3 asistlik katkı vermişti.