Beşiktaş'ta kara tablo! 19 gol ve 20 asist adeta buhar oldu

Geçen sezon çifte kupayı müzesine kaldıran Beşiktaş bu sezon beklentilerin çok altında kaldı. Siyah-Beyazlılar'ın geçtiğimiz sezon yaşadığı büyük başarının en önemli mimarları olan Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Atiba Hutchinson, Kevin N'Koudou ve Valentine Rosier'in istatistikleri, ortaya çıkan hayal kırıklığını daha çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.