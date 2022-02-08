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    • Spor
    • 08.02.2022 14:52
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    • 08.02.2022 15:03
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    Fenerbahçe Vitor Pereira döneminin gerisine düştü! Taraftar Ali Koç'u sorumlu tutuyor

    Fenerbahçe haberleri... Sarı Kanarya, Vitor Pereira dönemindeki puan ortalamasının çok gerisine düştü. Taraftar mevcut durumun sorumlusu olarak Ali Koç'u görüyor.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe Pereira’yı arıyor! Acı gerçek...

    Fenerbahçe, 17. hafta sonunda görevine son verilen Vitor Pereira sonrası ligde beklediğini bulamadı. Sarı-Lacivertliler, bu ayrılık sonrası Portekizli hocanın dönemindeki puan ortalamasının çok altında kaldı.

    Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ayrılığı takımın ayağa kalkması için çare olamadı... 3'lü savunma tercihi sebebiyle çok sert eleştiriler alan Vitor Pereira, elde edilen kötü sonuçların ardından ise 17. haftada takımdan gönderilmişti.

    Pereira'yı gönderen Fenerbahçe ise bu ayrılık sonrası beklediği çıkışı yakalayamadı. Aksine Portekizli hocanın gidişi sonrası Sarı-Lacivertliler, Pereira döneminin puan ortalamasının çok altında kaldı.

        Vitor Pereira yönetiminde ilk 17 haftada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 28 puan toplayıp, maç başına 1,64 puan ortalaması yakalamıştı.

        Sarı-Lacivertliler, Pereira sonrası ligde çıktığı 7 maçta ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile 9 puan aldı. Pereira'sız dönemde 1,28 puan ortalaması elde ederek hayal kırıklığı yarattı.

        Ortaya çıkan bu tablodan ise Fenerbahçe taraftarı başkan Ali Koç'u sorumlu tuttu. Koç'un B planını belirlemeden Pereira'yı kovduğu ve bunun takıma pahalıya patladığı belirtildi.
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            Haberler Spor Fenerbahçe Vitor Pereira döneminin gerisine düştü! Taraftar Ali Koç'u sorumlu tutuyor
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