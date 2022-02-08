Fenerbahçe Vitor Pereira döneminin gerisine düştü! Taraftar Ali Koç'u sorumlu tutuyor

Fenerbahçe Pereira'nın ayrılığı sonrası ligde ilk 3 maçına Zeki Murat Göle yönetiminde çıkmış ve bu 3 maçta 4 puan toplamıştı. Sarı-Lacivertliler'de sezon sonuna kadar göreve getirilen İsmail Kartal ise 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.