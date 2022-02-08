Fenerbahçe Vitor Pereira döneminin gerisine düştü! Taraftar Ali Koç'u sorumlu tutuyor

Fenerbahçe, 17. hafta sonunda görevine son verilen Vitor Pereira sonrası ligde beklediğini bulamadı. Sarı-Lacivertliler, bu ayrılık sonrası Portekizli hocanın dönemindeki puan ortalamasının çok altında kaldı.
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ayrılığı takımın ayağa kalkması için çare olamadı... 3'lü savunma tercihi sebebiyle çok sert eleştiriler alan Vitor Pereira, elde edilen kötü sonuçların ardından ise 17. haftada takımdan gönderilmişti.
Pereira'yı gönderen Fenerbahçe ise bu ayrılık sonrası beklediği çıkışı yakalayamadı. Aksine Portekizli hocanın gidişi sonrası Sarı-Lacivertliler, Pereira döneminin puan ortalamasının çok altında kaldı.