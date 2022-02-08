Mostafa Mohamed'in transfer piyasasının artmasını bekleyen Galatasaray hayal kırıklığına uğradı

Bir süre önce bonservisi 4 milyon Dolar karşılığında Zamalek'ten alınan Mostafa Mohamed'in Afrika Uluslar Kupası'nda piyasasını artırmasını umut eden Sarı-Kırmızılılar, Mohamed'in turnuva boyunca gol atamaması ile ise hayal kırıklığına uğradı.