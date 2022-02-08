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    • Spor
    • 08.02.2022 14:55
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    • 08.02.2022 14:55
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    Mostafa Mohamed'in transfer piyasasının artmasını bekleyen Galatasaray hayal kırıklığına uğradı

    Galatasaray'ın bir süre önce 4 milyon Dolar karşılığında Zamalek'ten bonservisini aldığı Mostafa Mohamed, Afrika Uluslar Kupası'nda oynadığı 7 maçta da gol atamadı. Mısırlı golcünün transfer piyasasının artmasını bekleyen Sarı-Kırmızılı yönetim ise hayal kırıklığına uğradı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
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    Mostafa Mohamed'in formasını giydiği Mısır Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası'nda final oynasa da Galatasaray turnuvadan beklediği karşılığı alamadı.

    Bir süre önce bonservisi 4 milyon Dolar karşılığında Zamalek'ten alınan Mostafa Mohamed'in Afrika Uluslar Kupası'nda piyasasını artırmasını umut eden Sarı-Kırmızılılar, Mohamed'in turnuva boyunca gol atamaması ile ise hayal kırıklığına uğradı.

    Mohamed Salah ile birlikte göstereceği performans sonrası Mostafa Mohamed'den sezon sonu için iyi bir bonservis geliri bekleyen Galatasaray'ın bu planı tutmadı.

        Turnuvada 7 maçta forma giyen Mostafa Mohamed, bu karşılaşmalarda hiç gol sevinci yaşayamadı. Galatasaraylı futbolcu buna karşılık ise Mısır'ın turnuvadaki tüm maçlarında sahada yer aldı.

        Afrika Uluslar Kupası'nda Mohamed için beklediğini bulamayan Galatasaray, Mısırlı futbolcunun Avrupa Ligi'ndeki maçlarda patlama yapmasını beklemek zorunda kaldı.

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