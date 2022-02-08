Mostafa Mohamed'in transfer piyasasının artmasını bekleyen Galatasaray hayal kırıklığına uğradı

Mostafa Mohamed'in formasını giydiği Mısır Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası'nda final oynasa da Galatasaray turnuvadan beklediği karşılığı alamadı.
Bir süre önce bonservisi 4 milyon Dolar karşılığında Zamalek'ten alınan Mostafa Mohamed'in Afrika Uluslar Kupası'nda piyasasını artırmasını umut eden Sarı-Kırmızılılar, Mohamed'in turnuva boyunca gol atamaması ile ise hayal kırıklığına uğradı.
Mohamed Salah ile birlikte göstereceği performans sonrası Mostafa Mohamed'den sezon sonu için iyi bir bonservis geliri bekleyen Galatasaray'ın bu planı tutmadı.