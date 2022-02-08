CANLI | Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda haftasında heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Fatih Karagümrük ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte kritik mücadele ile ilgili detaylar ve naklen canlı şifresiz maç yayını...

FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı 8 Şubat Salı günü saat 17:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz ekranlara geliyor. Maçın tüm detaylarını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Balkovec, Caner, Bistrovic, Biglia, Levent, Jimmy, Musa, Karamoh

Konyaspor: Eray, Barış, Adil, Anicic, Alberk, Amilton, Oğulcan, M'Poku, Endri Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan