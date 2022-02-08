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    Düşme hattının sadece 3 puan önünde yer alan Galatasaray için tehlike canları çalıyor

    Futboluyla umut vermeyen ve puan cetvelinde düşme hattının sadece 3 puan üstünde yer alan Galatasaray sırasıyla Kayseri, Göztepe (D) ve Rize maçlarını kazanmak zorunda...Aksi halde işler çok daha da kötü bir hal alabilir. Çünkü Galatasaray bu 3 maçın ardından 5 haftada Konya, Beşiktaş, Antep, K.Gümrük ve Fenerbahçe ile karşılaşacak.

    Tehlike çanları

    Üst üste aldığı kötü sonuçlar sonrasında puan cetvelinde alt sırala inen ve düşme hattının sadece 3 puan önünde yer alan Galatasaray ortaya koyduğu kötü futbolun yanında zorlu fikstürle de başa çıkmak zorunda. Galatasaray ligde sırasıyla Kayserispor, Göztepe (D) ve Çaykur Rizespor ile oynayacak. Aslan ikisini düşme hattındaki Göztepe ve Rize ile oynayacağı bu 3 maçtan 9 puan hedefliyor. Galatasaray, Torrent yönetiminde futbol olarak sınıfta kalırken, bu 3 kritik maçı kazanarak en azından moral olarak ayağa kalkmayı hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar bu 3 karşılaşmadan 9 puan çıkarmazsa sonrasındaki 5 maçlık maratonda stres altında fazlasıyla zorlanabilir. Zira Galatasaray bu 5 maçta sırasıyla Konyaspor (D), Beşiktaş, Gaziantep (D), Karagümrük ve Fenerbahçe (D) gibi birbirinden zorlu ve güçlü takımlarla oynayacak. Bu yüzden kötü rüya görmek isteyemeyen Galatasaray öncelikle Kayseri, Göztepe ve Rize maçlarını kayıpsız geçmenin peşinde olacak.



    DOMENEC TORRENT SINIFTA KALDI
    Galatasaray'ın futboluna eleştiri yağarken, Torrent de güvenoyu alamadı.. Alanya deplasmanından 1-1'lik skorla dönen Galatasaray'ın futbolunu beğenen çıkmadığı gibi eleştirmeyen de kalmadı... Takımın rakip sahaya çıkarken zorlanması, basit pas hataları yanında İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in oyuna müdahale etmedeki yetersizliği yazarların satırlarında eksik olmadı. Torrent'in oynattığı futbolda yardımcılığını yaptığı Guardiola'nın izleri hiç yoktu...



    RİSK DE STRES DE YÜKSEK!
    Galatasaray'ın ortaya koyduğu futbol krtik maçlar öncesinde kimselere umut vermedi.



        FİKSTÜR ZORLU FUTBOL KÖTÜ
        Son derece kritik ve zorlu maçlar oynayacak olan Galatasaray'da en korkutucu şey ise takımın futbolu. Torrent'e karşı sesler yavaş yavaş yükselmeye başladı.



        G.SARAY'IN KALAN MAÇLARI
        Kayseri
        Göztepe (D)
        Ç.Rize
        onya (D)
        Beşiktaş
        G.Antep (D)
        Karagümrük
        F.Bahçe (D)
        Y.Malatya
        Altay (D)
        Sivas
        Başakşehir (D)
        A.Demir
        Antalya (D)



        3 GÖRÜŞ
        TORRENT GÖNDERİLMELİ/ EVREN TURHAN
        Torrent'e birinin Galatasaray'ı çalıştırdığını hatırlatması lazım. Oyuncular öne gitmeye çekiniyor, takım savunması da çok kötü. Çıkarken top kayıpları devam ediyor. Taylan ile Berkan orada olmuyor. Takımda Kerem dışında birinin gol atma ve topu öne taşıma şansı yok. Kaleci Pena maçın en iyi oyuncusu oldu. Galatasaray'da takımda birisi kenarda dursa maçı kazanırdı. Torrent takıma hiçbir şey katamamış.



            GUARDİOLA BİR GÖRSE!/ UĞUR MELEKE
            Eğer Pep Guardiola, Alanya'da sahaya çıkan iki Guardiolasever hocanın oyununu izleseydi, Atatürk'ün şu vecizesini mırıldanırdı herhalde içinden: "Beni görmek demek, muhakkak yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, duygularımı anlıyorsanız bu kâfidir. Dün sahadaki iki takımdan Guardiola oyununa daha çok benzeyen taraf Alanya'ydı zira. Torrent yepyeni bir metot bulmak zorunda.



            AKIL TUTULMASI YAŞANDI/ LEVENET TÜZEMEN
            Şilili Pulgar'la maça başlamamak Torrent'in açmazıydı. Pulgar'ın kısa sürede pozisyon alışı, top çalışı ve top kullanma becerisi orta alana ve savunmaya konfor getireceğini gösterdi. Dilerim Torrent'in F.Bahçe'nin eski hocası Pereira gibi bazı oyunculara karşı ego gösterisi olmaz Pulgar ile Feghouli 82. dakikada değil hemen oyuna girmeliydi. Kazanacak hamle gelmedi. Formasından taşan Arda'nın oyuna alınması akıl tutulmasıydı.

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            Haberler Spor Düşme hattının sadece 3 puan önünde yer alan Galatasaray için tehlike canları çalıyor
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