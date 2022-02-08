Düşme hattının sadece 3 puan önünde yer alan Galatasaray için tehlike canları çalıyor

Üst üste aldığı kötü sonuçlar sonrasında puan cetvelinde alt sırala inen ve düşme hattının sadece 3 puan önünde yer alan Galatasaray ortaya koyduğu kötü futbolun yanında zorlu fikstürle de başa çıkmak zorunda. Galatasaray ligde sırasıyla Kayserispor, Göztepe (D) ve Çaykur Rizespor ile oynayacak. Aslan ikisini düşme hattındaki Göztepe ve Rize ile oynayacağı bu 3 maçtan 9 puan hedefliyor. Galatasaray, Torrent yönetiminde futbol olarak sınıfta kalırken, bu 3 kritik maçı kazanarak en azından moral olarak ayağa kalkmayı hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar bu 3 karşılaşmadan 9 puan çıkarmazsa sonrasındaki 5 maçlık maratonda stres altında fazlasıyla zorlanabilir. Zira Galatasaray bu 5 maçta sırasıyla Konyaspor (D), Beşiktaş, Gaziantep (D), Karagümrük ve Fenerbahçe (D) gibi birbirinden zorlu ve güçlü takımlarla oynayacak. Bu yüzden kötü rüya görmek isteyemeyen Galatasaray öncelikle Kayseri, Göztepe ve Rize maçlarını kayıpsız geçmenin peşinde olacak.