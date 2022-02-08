Düşme hattının sadece 3 puan önünde yer alan Galatasaray için tehlike canları çalıyor

Üst üste aldığı kötü sonuçlar sonrasında puan cetvelinde alt sırala inen ve düşme hattının sadece 3 puan önünde yer alan Galatasaray ortaya koyduğu kötü futbolun yanında zorlu fikstürle de başa çıkmak zorunda. Galatasaray ligde sırasıyla Kayserispor, Göztepe (D) ve Çaykur Rizespor ile oynayacak. Aslan ikisini düşme hattındaki Göztepe ve Rize ile oynayacağı bu 3 maçtan 9 puan hedefliyor. Galatasaray, Torrent yönetiminde futbol olarak sınıfta kalırken, bu 3 kritik maçı kazanarak en azından moral olarak ayağa kalkmayı hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar bu 3 karşılaşmadan 9 puan çıkarmazsa sonrasındaki 5 maçlık maratonda stres altında fazlasıyla zorlanabilir. Zira Galatasaray bu 5 maçta sırasıyla Konyaspor (D), Beşiktaş, Gaziantep (D), Karagümrük ve Fenerbahçe (D) gibi birbirinden zorlu ve güçlü takımlarla oynayacak. Bu yüzden kötü rüya görmek isteyemeyen Galatasaray öncelikle Kayseri, Göztepe ve Rize maçlarını kayıpsız geçmenin peşinde olacak.
DOMENEC TORRENT SINIFTA KALDI
Galatasaray'ın futboluna eleştiri yağarken, Torrent de güvenoyu alamadı.. Alanya deplasmanından 1-1'lik skorla dönen Galatasaray'ın futbolunu beğenen çıkmadığı gibi eleştirmeyen de kalmadı... Takımın rakip sahaya çıkarken zorlanması, basit pas hataları yanında İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in oyuna müdahale etmedeki yetersizliği yazarların satırlarında eksik olmadı. Torrent'in oynattığı futbolda yardımcılığını yaptığı Guardiola'nın izleri hiç yoktu...
RİSK DE STRES DE YÜKSEK!
Galatasaray'ın ortaya koyduğu futbol krtik maçlar öncesinde kimselere umut vermedi.