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    • Spor
    • 08.02.2022 08:12
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    • 08.02.2022 08:12
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    Çaykur Rizespor'un genç futbolcusu Aziz Aksoy'a silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada

    Zeytinburnu’nda arabalarına binmek üzere evlerinden çıkan anne, baba ve oğulları silahlı saldırıya uğradı. O anlar kameraya yansıdı. Saldırıya uğrayanların Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Çaykur Rizespor'lu futbolcu Aziz Aksoy ve ailesinin olduğu ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Genç futbolcuya silahlı saldırı!

    Zeytinburnu'nda arabalarına binmek üzere evlerinden çıkan anne, baba ve oğulları silahlı saldırıya uğradı. O anlar kameraya yansıdı.

    Olay, Cumartesi günü öğle saatlerinde, Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi 2'nci Taşocağı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobillerine binmek üzere evlerinden çıkan aile, husumetli oldukları bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Aile fertleri arabaya bineceği sırada silahıyla ateş açan şüpheli, anne, baba ve oğulu yaraladı. Silah sesini duyan ve otomobilin sürücü koltuğundan inen başka bir aile ferdi ile çevredeki vatandaşlar yaralananlara yardım ederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.



    POLİS EKİPLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI
    Saldırının hemen ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerini yaptı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ve görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



    OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
    Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ailenin arabalarının başında beklediği esnada, arkalarından gelen şüphelinin önce oğullarına sonrasına ise anne ile babaya ateş edip koşarak uzaklaştığı görülüyor.

    "ÜÇÜ DE BACAKLARINDAN YARALANMIŞTI"
    Olayı anlatan görgü şahidi bir vatandaş, "3-4 el silah sesi geldi. Başta çocuklar maytap patlatıyor dedim. Çıktım baktım, adamlar yerde 3 kişi yaralıydı. Bir kadın, iki erkekti. Üçü de bacaklarından yaralanmıştı. Yaralılar özel araçla hastaneye götürüldü" ifadelerini kullandı.

    Bir diğer görgü şahidi ise silah sesini duymalarıyla birlikte dışarı çıktıklarını, yaralıların kendi arabalarıyla hastaneye götürüldüğünü ve polislerin incelemelerini yaptığını söyledi.



        GENÇ FUTBOLCU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
        Saldırıya uğrayanların Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Çaykur Rizespor'lu futbolcu Aziz Aksoy ve ailesinin olduğu ortaya çıktı.


        Çaykur Rizespor, Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcusu Aziz Aksoy ve ailesinin silahlı saldırıya uğradığını açıkladı. Mavi-yeşilli takımdan konuyla ilgili yapılan açıklamada Aksoy ve ailesine geçmiş olsun mesajı yayımlandı. Rizespor'un resmi sosyal medya hesabından paylaştığı geçmiş olsun mesajında şu ifadeler yer aldı:

        "Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Aziz Aksoy ve ailesine silahlı bir saldırı düzenlenmiştir. Aziz Aksoy'un yara almadan kurtulduğu saldırıda futbolcumuzun anne ve babası ile kardeşi yaralanmıştır. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyor Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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