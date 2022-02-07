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    • Spor
    • 07.02.2022 10:33
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    • 07.02.2022 10:34
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    Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı A Spor'da yaşanacak

    Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu yarın oynanacak Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ile başlayacak. Kupada tüm maçlar yine A Spor ekranlarında olacak.

    Kupada son 16 heyecanı A Spor’da yaşanacak

    Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan yine spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor... Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

    İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 maç programı

    08 ŞUBAT 2021 SALI
    14:30 KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK
    17:30 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
    20:30 FENERBAHÇE - YUKATEL KAYSERİSPOR

    09 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA
    13:30 ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR
    17:30 ATAKAŞ HATAYSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR
    20:30 ALTAŞ DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR

    10 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE
    17:30 AYTEMİZ ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR
    20:30 BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE

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