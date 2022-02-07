Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı A Spor'da yaşanacak

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan yine spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor... Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!
İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 maç programı
08 ŞUBAT 2021 SALI
14:30 KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK
17:30 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
20:30 FENERBAHÇE - YUKATEL KAYSERİSPOR
09 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA
13:30 ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR
17:30 ATAKAŞ HATAYSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR
20:30 ALTAŞ DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR
10 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE
17:30 AYTEMİZ ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR
20:30 BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE