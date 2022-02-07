SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının hakemleri belli oldu

8 ŞUBAT SALI
14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK (Fırat Aydınus)
17.30 Vavacars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor (Ali Şansalan)
20.30 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor (Arda Kardeşler)
9 ŞUBAT ÇARŞAMBA
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor (Volkan Bayarslan)
17.30 Atakaş Hatayspor - Fraport Tav Antalyaspor (Mert Güzenge)
20.30 Altaş Denizlispor - Trabzonspor (Alper Ulusoy)
10 ŞUBAT PERŞEMBE
17.30 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor (Ümit Öztürk)
20.30 Beşiktaş - Göztepe (Yasin Kol)