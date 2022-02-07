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    • Spor
    • 07.02.2022 14:43
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    • 07.02.2022 14:44
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    SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının hakemleri belli oldu

    Son dakika haberleri... Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmalarının hakemleri açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu program ve hakemleri şu şekilde:

    Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu hakemleri

    8 ŞUBAT SALI
    14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK (Fırat Aydınus)
    17.30 Vavacars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor (Ali Şansalan)
    20.30 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor (Arda Kardeşler)

    9 ŞUBAT ÇARŞAMBA
    13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor (Volkan Bayarslan)
    17.30 Atakaş Hatayspor - Fraport Tav Antalyaspor (Mert Güzenge)
    20.30 Altaş Denizlispor - Trabzonspor (Alper Ulusoy)

    10 ŞUBAT PERŞEMBE
    17.30 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor (Ümit Öztürk)
    20.30 Beşiktaş - Göztepe (Yasin Kol)

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının hakemleri belli oldu
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