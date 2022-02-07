Türkiye Kupası son 16 turunda heyecan başlıyor. Beşiktaş, Türkiye Kupası son 16 turu maçları kapsamında rakibi Göztepe'yi ağırlayacak. Futbolseverler ise maça dair detayları merak etmeye başladı. Peki, Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Beşiktaş Göztepe maçı hangi kanalda? İşte maça dair bilgiler...
BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş Göztepe maçı 10 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ, GÖZTEPE MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 10 Şubat Perşembe günü Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman 1,5 saat sürdü. Dün oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında görev alan oyuncular salonda yenilenme çalışmaları yaparken, diğer futbolcular istasyon koşuları sonrası taktik çalıştı.
Siyah-beyazlı ekip, yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.