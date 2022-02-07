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    • Spor
    • 07.02.2022 14:40
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    • 07.02.2022 14:40
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    Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Beşiktaş Göztepe maçı hangi kanalda?

    Beşiktaş ile Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Maça dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda da maçın tarihi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Beşiktaş Göztepe maçı hangi kanalda? İşte maça dair detaylar...

    Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta?

    Türkiye Kupası son 16 turunda heyecan başlıyor. Beşiktaş, Türkiye Kupası son 16 turu maçları kapsamında rakibi Göztepe'yi ağırlayacak. Futbolseverler ise maça dair detayları merak etmeye başladı. Peki, Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Beşiktaş Göztepe maçı hangi kanalda? İşte maça dair bilgiler...

    BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

    Beşiktaş Göztepe maçı 10 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.

    BEŞİKTAŞ, GÖZTEPE MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

    Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 10 Şubat Perşembe günü Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman 1,5 saat sürdü. Dün oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında görev alan oyuncular salonda yenilenme çalışmaları yaparken, diğer futbolcular istasyon koşuları sonrası taktik çalıştı.

    Siyah-beyazlı ekip, yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        MAÇ PROGRAMI

        Yarın:

        14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

        17.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

        20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)

        9 Şubat Çarşamba:

        13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor (Bandırma 17 Eylül)

        17.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)

        20.30 Altaş Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

        10 Şubat Perşembe:

        17.30 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

        20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
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        Haberler Spor Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Beşiktaş Göztepe maçı hangi kanalda?
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