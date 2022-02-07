Türkiye Kupası son 16 turunda heyecan başlıyor. Beşiktaş, Türkiye Kupası son 16 turu maçları kapsamında rakibi Göztepe'yi ağırlayacak. Futbolseverler ise maça dair detayları merak etmeye başladı. Peki, Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Beşiktaş Göztepe maçı hangi kanalda? İşte maça dair bilgiler...