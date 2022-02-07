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    • 07.02.2022 14:53
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    • 07.02.2022 15:04
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    Adem Ljajic, Jeremain Lens, Fabrice N'Sakala ve Douglas! Beşiktaş'a 5 ay için 50 milyon liralık fatura

    Beşiktaş, takımda şu an için kadro dışı olan Adem Ljajic, Jeremain Lens, Fabrice N'Sakala ve Douglas'la ise yollarını ayırmayı Türkiye'de transferin bitimine 1 gün kalmasına rağmen başaramadı. Bu 4 futbolcunun sezon sonuna kadarki maliyeti Kartal'a ağır bir fatura çıkardı. Beşiktaş'a bu futbolcuların maliyeti ise 50 milyon lira.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Beşiktaş’a 50 milyonluk fatura

    Ara transfer döneminde gelecek sezondan geçerli olmak üzere Gedson Fernandes ile sözleşme imzalayan Beşiktaş, kadrosundaki kadro dışı olan futbolcularla ilgili ise istediği adımları yine atamadı.

    Avrupa'da transfer dönemi bir hafta önce kapanırken, Türkiye'de de transfer penceresinin yarın gece kapanacak olmasına rağmen Siyah-Beyazlılar, takımda şu an için kadro dışı olan Adem Ljajic, Jeremain Lens, Fabrice N'Sakala ve Douglas ile yollarını ayırmayı başaramadı.

    Bu 4 futbolcunun takımdan ayrılmaması ise sezon sonuna kadar Siyah-Beyazlılar'a ciddi bir fatura çıkardı. Siyah-Beyazlılar son dakika sürprizi olmazsa bu 4 futbolcu için sezon sonuna kadar toplamda 3 milyon 200 bin Euro (50 milyon TL)'luk bir ödeme yapacak.

        Kadro dışı kalan isimlerden Adem Ljajic, yarım sezon için alacağı olan 1.5 milyon Euro ile Siyah-Beyazlılar'ı en çok zorlayan futbolcu olacak. Ljajic'in yanı sıra Lens'e yarım sezon için 900 bin Euro, N'Sakala ve Douglas'a ise 400'er bin Euro ödenecek.

        Beşiktaş'ta kadro dışı olan futbolculardan Adem Ljaic, Süper Lig kulüplerinden Başakşehir ve Yeni Malatyaspor ile görüşse de yüksek maaşı sebebiyle transferi gerçekleşmemişti. Ljajic dışındaki isimlere ise ciddi bir teklif gelmemişti.

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