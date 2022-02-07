Adem Ljajic, Jeremain Lens, Fabrice N'Sakala ve Douglas! Beşiktaş'a 5 ay için 50 milyon liralık fatura

Ara transfer döneminde gelecek sezondan geçerli olmak üzere Gedson Fernandes ile sözleşme imzalayan Beşiktaş, kadrosundaki kadro dışı olan futbolcularla ilgili ise istediği adımları yine atamadı.
Avrupa'da transfer dönemi bir hafta önce kapanırken, Türkiye'de de transfer penceresinin yarın gece kapanacak olmasına rağmen Siyah-Beyazlılar, takımda şu an için kadro dışı olan Adem Ljajic, Jeremain Lens, Fabrice N'Sakala ve Douglas ile yollarını ayırmayı başaramadı.
Bu 4 futbolcunun takımdan ayrılmaması ise sezon sonuna kadar Siyah-Beyazlılar'a ciddi bir fatura çıkardı. Siyah-Beyazlılar son dakika sürprizi olmazsa bu 4 futbolcu için sezon sonuna kadar toplamda 3 milyon 200 bin Euro (50 milyon TL)'luk bir ödeme yapacak.