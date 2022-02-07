Adem Ljajic, Jeremain Lens, Fabrice N'Sakala ve Douglas! Beşiktaş'a 5 ay için 50 milyon liralık fatura

Bu 4 futbolcunun takımdan ayrılmaması ise sezon sonuna kadar Siyah-Beyazlılar'a ciddi bir fatura çıkardı. Siyah-Beyazlılar son dakika sürprizi olmazsa bu 4 futbolcu için sezon sonuna kadar toplamda 3 milyon 200 bin Euro (50 milyon TL)'luk bir ödeme yapacak.