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    • Spor
    • 07.02.2022 19:37
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    • 07.02.2022 20:02
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    Son dakika: Trabzonspor Emrehan Gedikli transferini KAP'a bildirdi

    Lider Trabzonspor, Emrehan Gedikli'yi 800 bin avro karşılığında Bayer Leverkusen'den transfer ettiğini ve bu bedelin iki taksit halinde ödeneceğini açıkladı.

    Trabzonspor transferi KAP’a bildirdi

    Trabzonspor Kulübü, Bayer Leverkusen'de forma giyen 18 yaşındaki forvet oyuncusu Emrehan Gedikli'yi 4,5 yıllığına renklerine bağladı.



    KAP AÇIKLAMASI
    Bordo-mavili kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Emrehan Gedikli arasında 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Bayer Leverkusen'e sözleşme fesih bedeli olarak 2 taksit halinde toplam 800 bin avro ödenecektir." denildi.

    GEDİKLİ'YE ÖDENECEK TUTAR
    Futbolcuya 2021-2022 sezonu için 2 milyon lira, 2022-2023 sezonu için 4,5 milyon lira, 2023-2024 sezonu için 5 milyon lira, 2024-2025 sezonu için 5,5 milyon lira ve 2025-2026 sezonu için de 6 milyon lira garanti ücret ödeneceği kaydedildi.



        Öte yandan, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, ödenecek yıllık ücretin yüzde 10'unun menajerlik hizmet bedeli olarak verileceği aktarıldı.

        Trabzonspor, prensipte anlaşmaya vardığı futbolcuyu dün kente getirmişti.
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