Son dakika: Trabzonspor Emrehan Gedikli transferini KAP'a bildirdi

GEDİKLİ'YE ÖDENECEK TUTAR

Futbolcuya 2021-2022 sezonu için 2 milyon lira, 2022-2023 sezonu için 4,5 milyon lira, 2023-2024 sezonu için 5 milyon lira, 2024-2025 sezonu için 5,5 milyon lira ve 2025-2026 sezonu için de 6 milyon lira garanti ücret ödeneceği kaydedildi.