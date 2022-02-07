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    • Spor
    • 07.02.2022 16:54
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    • 07.02.2022 16:54
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    Son dakika transfer haberleri: Medipol Başakşehir, Toure ile Bangoura'yı Jammerbugt'a kiraladı

    Son dakika transfer haberi geldi. Medipol Başakşehir, kadrosunda bulunan Alya Toure ile Sekou Tidiany Bangoura'yı Danimarka ekiplerinden Jammerbugt'a kiraladı.

    Başakşehir flaş transferi duyurdu

    Son dakika gelişmesine göre Medipol Başakşehir, Toure ile Bangoura'yı Jammerbugt'a kiraladı.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Alya Toure ve Sekou Tidiany Bangoura, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Danimarka 1. Lig ekiplerinden Jammerbugt forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve iki futbolcumuz için hayırlı olmasını temenni eder, Alya Toure ve Bangoura'ya yeni kulüplerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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