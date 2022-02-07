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    • Spor
    • 07.02.2022 15:27
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    • 07.02.2022 15:31
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    Milli sporcu Furkan Akar 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda yarı finale çıktı

    Son dakika haberi... Milli sporcu Furkan Akar, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda kısa kulvar sürat pateni çeyrek final yarışında birinci olarak yarı finale çıktı.

    Kış Olimpiyatları’nda büyük başarı! Milli yıldız yarı finalde

    Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde yarışan milli sporcu Furkan Akar, yarı finale yükseldi.

    Kısa kulvar sürat pateninde Türkiye'yi Kış Olimpiyatları'nda temsil eden ilk sporcu olan Furkan, beşli çeyrek final müsabakasında 1.25.490'lık derecesiyle ilk sırada yer alarak yarı finale kaldı.

    Üçüncü seride yarışan ve müsabakaya dış kulvarda başlayan Furkan, önündeki 3 sporcunun birbirlerine takılarak düşmesi ve ilk sıradaki sporcunun ceza puanı alması sonucu yarışı birinci bitirdi.

    Erkekler 1000 metrede aldığı kotayla 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan 19 yaşındaki genç sporcu, Türkiye'nin ilk olimpik kısa kulvar sürat pateni sporcusu olmuştu.

    Furkan Akar'ın katılmaya hak kazandığı yarı final yarışı bugün yapılacak.

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