Süper Lig'i sallayan taciz iddiası! Ünlü teknik adamın tercümanı açıkladı: Cinsel taciz...

'HATIRI SAYILIR İNSANLAR ARAYA GİRDİ'

Daha önce hatırı sayılır insanların araya girdiğini bu nedenle konuşmadığını ifade eden Oğuzhan Erdoğmuş "Artık rahatça konuşabiliyorum. Sumudica, Malatya'dan ayrıldı. O, futbolcularına cinsel tacizde bulunuyordu. Sözlü hakaretler ediyordu. İsterseniz bunu ispat da edebilirim." dedi.