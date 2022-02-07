Süper Lig'i sallayan taciz iddiası! Ünlü teknik adamın tercümanı açıkladı: Cinsel taciz...

Süper Lig'de bugün bir ayrılık daha yaşandı. Küme düşme mücadelesi veren Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica'nın görevine son verildi. Daha önce Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'da da görev yapan Sumudica hakkındaki iddia gündemi salladı.
Sumudica'nın eski tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş, Rumen hocanın oyuncularına cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.
SUMUDİCA HAKKINDA CİNSEL TACİZ İDDİASI!
Ajansspor'a konuşan Marius Sumudica'nın eski tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş Rumen teknik adamın Yeni Malatyaspor'da görev yaparken oyuncularına cinsel tacizde bulunduğunu ifade etti. Oğuzhan Erdoğmuş'un açıklamaları sosyal medyayı salladı.