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    • Spor
    • 07.02.2022 15:46
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    • 07.02.2022 15:48
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    Süper Lig'i sallayan taciz iddiası! Ünlü teknik adamın tercümanı açıkladı: Cinsel taciz...

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de bugün görevine son verilen Rumen teknik adam Marius Sumudica ile ilgili eski tercümanı Erdoğmuş'tan şok bir iddia geldi. Erdoğmuş, Sumudica'nın futbolcularına cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

    Süper Lig’i sallayan taciz iddiası! Futbolcuları sürekli...

    Süper Lig'de bugün bir ayrılık daha yaşandı. Küme düşme mücadelesi veren Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica'nın görevine son verildi. Daha önce Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'da da görev yapan Sumudica hakkındaki iddia gündemi salladı.

    Sumudica'nın eski tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş, Rumen hocanın oyuncularına cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

    SUMUDİCA HAKKINDA CİNSEL TACİZ İDDİASI!
    Ajansspor'a konuşan Marius Sumudica'nın eski tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş Rumen teknik adamın Yeni Malatyaspor'da görev yaparken oyuncularına cinsel tacizde bulunduğunu ifade etti. Oğuzhan Erdoğmuş'un açıklamaları sosyal medyayı salladı.

        'HATIRI SAYILIR İNSANLAR ARAYA GİRDİ'
        Daha önce hatırı sayılır insanların araya girdiğini bu nedenle konuşmadığını ifade eden Oğuzhan Erdoğmuş "Artık rahatça konuşabiliyorum. Sumudica, Malatya'dan ayrıldı. O, futbolcularına cinsel tacizde bulunuyordu. Sözlü hakaretler ediyordu. İsterseniz bunu ispat da edebilirim." dedi.

        BUGÜN GÖREVDEN ALINMIŞTI
        Rumen teknik adam üst üste yaşanan olumsuz sonuçlardan sonra görevden ayrılmıştı. Yeni Malatyaspor, Sumudica'ya tazminatını vererek gönderdi. Konuyla ilgili Sumudica tarafından açıklama bekleniyor.

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