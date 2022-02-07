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    • Spor
    • 07.02.2022 13:41
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    • 07.02.2022 13:41
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    Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Denizlispor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

    Denizlispor Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, rakibi karşısından galibiyetle ayrılarak çeyrek finale çıkmak için mücadele verecek. Peki, Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Denizlispor Trabzonspor maçı hangi kanalda? İşte maça dair bilgiler...

    Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

    Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor, Yukatel Denizlispor ile mücadele edecek. Bordo-mavililer bu maçtan galibiyetle ayrılarak kupada yoluna tam gaz devam etmek istiyor. Peki, Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Denizlispor Trabzonspor maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

    DENİZLİSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Denizlispor Trabzonspor maçı 9 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak. Mücadele aspor ekranlarından naklen yayınlanacak.

    SON 16 TURU MAÇLARININ PROGRAMI

    Yarın:

    14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

    17.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

    20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)

        9 Şubat Çarşamba:

        13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor (Bandırma 17 Eylül)

        17.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)

        20.30 Altaş Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

        10 Şubat Perşembe:

        17.30 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

        20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
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        Haberler Spor Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Denizlispor Trabzonspor maçı hangi kanalda?
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