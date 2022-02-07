Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor, Yukatel Denizlispor ile mücadele edecek. Bordo-mavililer bu maçtan galibiyetle ayrılarak kupada yoluna tam gaz devam etmek istiyor. Peki, Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Denizlispor Trabzonspor maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
DENİZLİSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Denizlispor Trabzonspor maçı 9 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak. Mücadele aspor ekranlarından naklen yayınlanacak.
SON 16 TURU MAÇLARININ PROGRAMI
Yarın:
14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
17.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)