Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor, Yukatel Denizlispor ile mücadele edecek. Bordo-mavililer bu maçtan galibiyetle ayrılarak kupada yoluna tam gaz devam etmek istiyor. Peki, Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Denizlispor Trabzonspor maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...