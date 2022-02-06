Mario Balotelli şov! Adana Demirspor - Çaykur Rizespor'u rahat geçti

Dünyaca ünlü futbolcu Mario Balotelli Adana Demirspor formasıyla gollerine devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24'üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu.
BALOTELLİ'DEN 2 GOL
Mücadelede Adana Demirspor'un 2 golünü kaydeden Mario Balotelli galibiyette büyük pay sahibi oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
14'üncü dakikada Adana Demirspor sağdan Yunus'la geldi, ceza alanına yapılan ortaya Vargas vurdu top üstten auta çıktı.
27'nci dakikada Stambouli'nin sol kanattan ceza alanına ortaladığı topa, kale önünde Bjarnason kafa vurdu, top ağlarla buluştu: 0-1.
33'üncü dakikada Vargas ceza alanına girmeden topu solundaki Balotelli'ye gönderdi, Balotelli'nin ceza sahası içerisinde sol çaprazdan vurduğu top ağlara gitti: 0-2.
45'inci dakikada Çaykur Rizespor'da soldan gelen Cemali, topu ceza sahası içinde Deniz'e verdi. Deniz'in kaleciden dönen şutuna Pohjanpalo karşılık verdi, top üstten auta çıktı.