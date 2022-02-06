Mario Balotelli şov! Adana Demirspor - Çaykur Rizespor'u rahat geçti

90+3'üncü dakikada Boldrin'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa Pohjanpalo vurdu, top kaleciden döndü.





90+6'ncı dakikada Bjarnason'un attığı gol VAR incelemesine gitti. Gol öncesinde Gökhan Gönül'e yapılan faul nedeni ile gol geçersiz sayıldı.



Karşılaşma konuk ekibin 3-1 galibiyeti ile sona erdi.