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    • Spor
    • 06.02.2022 19:23
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    • 06.02.2022 19:26
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    Mario Balotelli şov! Adana Demirspor - Çaykur Rizespor'u rahat geçti

    Mario Balotelli şov yaptı... Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24'üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu. Mücadeleye damga vuran Mario Balotelli Adana Demirspor'un 2 golüne imza attı.

    Balotelli şov yaptı

    Dünyaca ünlü futbolcu Mario Balotelli Adana Demirspor formasıyla gollerine devam ediyor.

    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24'üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu.

    BALOTELLİ'DEN 2 GOL
    Mücadelede Adana Demirspor'un 2 golünü kaydeden Mario Balotelli galibiyette büyük pay sahibi oldu.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    14'üncü dakikada Adana Demirspor sağdan Yunus'la geldi, ceza alanına yapılan ortaya Vargas vurdu top üstten auta çıktı.

    27'nci dakikada Stambouli'nin sol kanattan ceza alanına ortaladığı topa, kale önünde Bjarnason kafa vurdu, top ağlarla buluştu: 0-1.

    33'üncü dakikada Vargas ceza alanına girmeden topu solundaki Balotelli'ye gönderdi, Balotelli'nin ceza sahası içerisinde sol çaprazdan vurduğu top ağlara gitti: 0-2.



    45'inci dakikada Çaykur Rizespor'da soldan gelen Cemali, topu ceza sahası içinde Deniz'e verdi. Deniz'in kaleciden dönen şutuna Pohjanpalo karşılık verdi, top üstten auta çıktı.

        İKİNCİ YARI
        50'nci dakikada Yusuf'un ceza alanı dışında sert şutunda top kalecide kaldı.

        54'üncü dakikada Yusuf'un sağdan ceza alanına gönderdiği topa Sabo yakın mesafeden vurdu, top kalecide kaldı.



        72'nci dakikada Adana Demirspor'un ceza sahasının önünde kazandığı serbest vuruşta Balotelli topu kaleye gönderdi. Kalecinin müdahalesi yetersiz kaldı, top ağlarla buluştu: 0-3.

        81'inci dakikada Yusuf sağ kanattan aldığı topla ceza alanına girdi, yerden vurduğu top kalecinin yanında ağlara gitti: 1-3.



        86'ncı dakikada Vargas'ın sağdan kullandığı köşe atışında savunmadan dönen topa ceza alanı dışından Stanbouli sert vurdu, top üst direkten döndü.

        90+1'inci dakikada Bolasie ceza sahası sol çaprazdan şutunu çekti, kaleci Ferhat gole izin vermedi.

        90+3'üncü dakikada Boldrin'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa Pohjanpalo vurdu, top kaleciden döndü.



        90+6'ncı dakikada Bjarnason'un attığı gol VAR incelemesine gitti. Gol öncesinde Gökhan Gönül'e yapılan faul nedeni ile gol geçersiz sayıldı.

        Karşılaşma konuk ekibin 3-1 galibiyeti ile sona erdi.
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