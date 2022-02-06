Afrika Uluslar Kupası'nda tarihi anlar! Muhammed Salah ile hakem Miguel Gomes karşı karşıya geldi! Al sen yönet... Mısır- Senegal

Afrika Uluslar Kupası tarihi anlara sahne oldu.
Senegal ile Mısır arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası finaline maçın hakemi Miguel Gomes ile dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah arasında yaşanalar damga vurdu.
HAKEM MİGUEL GOMES İLE MUHAMMED SALAH ARASINDA GÖRÜLMEMİŞ OLAY
Karşılaşmanın 36. dakikasında Gomes ile Salah arasında görülmemiş bir olay yaşandı.
DÜDÜĞÜNÜ VE KARTINI MUHAMMED SALAH'A UZATTI
Bir pozisyon sonrası maçın hakemine itirazlarda bulunan Muhammed Salah, hakemin beklenmedik tepkisiyle karşılaştı.