Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.02.2022 23:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.02.2022 00:15
    ABONE OL

    Afrika Uluslar Kupası'nda tarihi anlar! Muhammed Salah ile hakem Miguel Gomes karşı karşıya geldi! Al sen yönet... Mısır- Senegal

    Muhammed Salah ile hakem Miguel Gomes arasında görülmemiş olay... Afrika Uluslar Kupası futbol tarihine geçecek anlara sahne oldu. Senegal ile Mısır karşı karşıya geldiği mücadelede Hakem Miguel Gomes bir pozisyona itirazda bulunan Muhammed Salah'a elindeki kartı ve düdüğü "Al sen yönet" dercesine uzattı.

    Afrika Uluslar Kupası’nda tarihi anlar!

    Afrika Uluslar Kupası tarihi anlara sahne oldu.

    Senegal ile Mısır arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası finaline maçın hakemi Miguel Gomes ile dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah arasında yaşanalar damga vurdu.

    HAKEM MİGUEL GOMES İLE MUHAMMED SALAH ARASINDA GÖRÜLMEMİŞ OLAY
    Karşılaşmanın 36. dakikasında Gomes ile Salah arasında görülmemiş bir olay yaşandı.

    DÜDÜĞÜNÜ VE KARTINI MUHAMMED SALAH'A UZATTI
    Bir pozisyon sonrası maçın hakemine itirazlarda bulunan Muhammed Salah, hakemin beklenmedik tepkisiyle karşılaştı.
        AB’de gaz fiyatları 6 ile 10 kat arttı
        Haberler Spor Afrika Uluslar Kupası'nda tarihi anlar! Muhammed Salah ile hakem Miguel Gomes karşı karşıya geldi! Al sen yönet... Mısır- Senegal
            SON DAKİKA