Galatasaray'ın yeni kalecisi Inaki Pena Fernando Muslera'dan sonra bir ilk başardı.
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor'un uzatmalarla son yarım saati 10 kişi oynamasına rağmen sahadan güçlükle 1 puanla ayrılan Galatasaray'da takımın yeni kalecisi Inaki Pena, ortaya koyduğu performansla taraftarlara güven verdi.
INAKİ PENA İLK MAÇINDA BAŞARDI
Alanyaspor'un Wilson ile bulduğu gole engel olamayan Inaki Pena, kalesine gelen 5 isabetli şutun 4'ünde gole izin vermedi.
Yaptığı 4 kurtarışla Sarı-Kırmızılı kulüpte Fernando Muslera'nın sakatlandığı Sivasspor maçı sonrası ligde bir maçta en yüksek kurtarış sayısına imza atan kaleci olmayı ilk maçında başarmış oldu.