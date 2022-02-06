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    • 06.02.2022 19:13
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    Özel Haber... Inaki Pena başardı! Muslera'dan sonra bir ilk...

    Galatasaray haberleri... Galatasaray’ın yeni kalecisi Inaki Pena Fernando Muslera'dan sonra bir ilk başardı. Sarı-Kırmızılı forma altında çıktığı ilk karşılaşma olan Alanyaspor mücadelesinde ortaya koyduğu futbolla adından söz ettiren Inaki Pena Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera sonrası bir maçta en yüksek kurtarış sayısına ulaştı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Inaki Pena başardı!

    Galatasaray'ın yeni kalecisi Inaki Pena Fernando Muslera'dan sonra bir ilk başardı.

    Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor'un uzatmalarla son yarım saati 10 kişi oynamasına rağmen sahadan güçlükle 1 puanla ayrılan Galatasaray'da takımın yeni kalecisi Inaki Pena, ortaya koyduğu performansla taraftarlara güven verdi.

    INAKİ PENA İLK MAÇINDA BAŞARDI
    Alanyaspor'un Wilson ile bulduğu gole engel olamayan Inaki Pena, kalesine gelen 5 isabetli şutun 4'ünde gole izin vermedi.

    Yaptığı 4 kurtarışla Sarı-Kırmızılı kulüpte Fernando Muslera'nın sakatlandığı Sivasspor maçı sonrası ligde bir maçta en yüksek kurtarış sayısına imza atan kaleci olmayı ilk maçında başarmış oldu.

        Pena öncesi Sarı-Kırmızılı takımda ligde 6 maçta kaleyi koruyan İsmail Çipe, bir maçta en fazla 3 kurtarışa imza atmış, bu süreçte sadece Trabzonspor maçında görev yapan Fatih Öztürk ise Bordo-Mavililer'e karşı 90 dakikayı 3 kurtarışla tamamlayabilmişti.

        Muslera'nın yokluğunda sert eleştiriler alan İsmail Çipe sırasıyla forma giydiği maçlarda Başakşehir'e karşı 2, Adana Demirspor'a karşı 1, Giresun maçında 2, Hatay'a karşı 3 ve Kasımpaşa karşılaşmasında 2 kurtarışa imza atabilmişti.

        Inaki Pena, ilk maçında hem İsmail Çipe'yi hem de Fatih Öztürk'ün kurtarış sayılarını geçmeyi bildi.
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