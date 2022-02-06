Pena öncesi Sarı-Kırmızılı takımda ligde 6 maçta kaleyi koruyan İsmail Çipe, bir maçta en fazla 3 kurtarışa imza atmış, bu süreçte sadece Trabzonspor maçında görev yapan Fatih Öztürk ise Bordo-Mavililer'e karşı 90 dakikayı 3 kurtarışla tamamlayabilmişti.