Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Alanya GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? (İlk 11'ler)

Bu sezon her maç biraz daha geriye giden Galatasaray için artık deniz bitti. Son 4 maçta aldığı 4 mağlubiyetin ardından düşme hattıyla burun buruna gelen sarı-kırmızılı ekip, bugün Aytemiz Alanyaspor ile kritik bir maça çıkacak. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan Alanyaspor - Galatasaray maçını Mete Kalkavan yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Alanyaspor - Galatasaray muhtemel 11'ler:
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Borja, Efkan, Novais, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Eduardo
Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan (Pulgar), Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau, Kerem, Halil