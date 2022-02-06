Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.02.2022 12:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.02.2022 12:17
    ABONE OL

    Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Alanya GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? (İlk 11'ler)

    Alanyaspor Galatasaray karşılaşması için nefesler tutuldu. Ligdeki son 4 sınavını da kaybeden Galatasaray'ın kader günü geldi çattı. Küme düşme potasına kadar gerileyen Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında yenilgiye uğramak istemiyor. İspanyol teknik adam Domenec Torrent de sarı-kırmızılı ekibin başında ilk puanlarını kazanmayı amaçlıyor. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

    Bu sezon her maç biraz daha geriye giden Galatasaray için artık deniz bitti. Son 4 maçta aldığı 4 mağlubiyetin ardından düşme hattıyla burun buruna gelen sarı-kırmızılı ekip, bugün Aytemiz Alanyaspor ile kritik bir maça çıkacak. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

    ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan Alanyaspor - Galatasaray maçını Mete Kalkavan yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

    Alanyaspor - Galatasaray muhtemel 11'ler:

    Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Borja, Efkan, Novais, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Eduardo

    Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan (Pulgar), Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau, Kerem, Halil

        GALATASARAY'IN AYAĞA KALKMA GÜNÜ

        alatasaray, Alanyaspor deplasmanında kâbustan uyanmak istiyor. Süper Lig'e verilen arada 4 önemli transfere imza atan; forvete Gomis, orta sahaya Pulgar, savunmaya Semih ve kaleye Pena takviyelerini yapan Sarı- Kırmızılılar, son 1 haftayı Antalya kampıyla geçirdi. Kamptan direkt Alanya deplasmanına çıkan Cim Bom'da, yenilerden Pena'nın ilk 11'de başlaması, Semih ve Pulgar'ın kadroda olması bekleniyor. Pulgar'ın son idmanda hafif bir sakatlık yaşadığı, bu nedenle 11'de riske edilip edilmeyeceğine maç saatine doğru karar verileceği öğrenildi. Gomis ise Arabistan'dan ayrıldıktan sonra çok fazla yolculuk yaptığını, hazır olmadığını ve bir sonraki Kayserispor maçında oynamayı hedeflediğini açıklamıştı.

        ZORLU VİRAJA BAŞLIYOR

        Ligde son 4 maçını da kaybeden Cim Bom, Domenec Torrent yönetiminde ilk galibiyetini alarak, arada 3 puanlık farkın kaldığı düşme hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Alanya ise tam aksine çok formda. Francesco Farioli ile çok iyi bir uyum yakalayan Güney temsilcisi, ligde 5 haftadır kaybetmezken, 3 maçtır üst üste kazanıyor. Bu 3 karşılaşmada tam 11 gol atan Alanyaspor, kalesinde sadece 1 gol gördü. Alanya deplasmanından sonra Şubat ayında Galatasaray'ı sırasıyla Kayserispor, Göztepe (d) ve Rizespor sınavları bekliyor. Bu maçlar bir anlamda Aslan'ın ligdeki kaderini çizecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yine başrolde İETT otobüsü var!
        Haberler Spor Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Alanya GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? (İlk 11'ler)
            SON DAKİKA