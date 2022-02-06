GÖZTEPE - ALTAY CANLI MAÇ İZLE | Göztepe Altay canlı izle şifresiz bedava kesintisiz! Maçın 11'leri...

Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı son sekiz maçı kaybetmeyen Altay (5G 3B), bu rekabet tarihinde daha uzun bir yenilmezlik serisi yaşamadı (Şubat 1974-Temmuz 1978 arası sekiz maç; 1G & 7B).

Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı son dört maçı kazanan Altay, en üst ligde rakibine karşı yakaladığı en uzun galibiyet serisini yaşıyor.

Süper Lig'de oynadığı son dört maçı 2+ gol atarak kazanan Göztepe, en üst ligdeki en uzun galibiyet serisini tekrarlamak istiyor (Nisan 1996'da ve Ekim 1996'da beşer maç).

Süper Lig'de 16 maçtır kazanamayan (3B 13M) ve devam eden en uzun serinin sahibi olan Altay, aynı zamanda kulüp tarihinin en uzun galibiyet hasretini yaşıyor.

Süper Lig'de evinde oynadığı son üç maçı kaybetmeyen Göztepe (2G 1B), önceki 11 karşılaşmada kazandığı puan miktarını yakaladı (2G 1B 8M).