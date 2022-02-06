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    İki milli sporcumuz Fatih Arda İpçioğlu ve Furkan Akar ilki başardı

    2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Fatih Arda İpçioğlu, erkekler kayakla atlama normal tepe elemelerini geçti. İpçioğlu, olimpiyatlarda kayakla atlama branşında elemeleri geçen ilk Türk oldu. 19 yaşındaki sporcumuz Furkan Akar ise olimpiyatlarda kısa kulvar sürat pateninde eleme turunu geçen ilk Türk oldu.

    Fatih ve Furkan tarih yazdı

    2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Fatih Arda İpçioğlu, erkekler kayakla atlama normal tepe elemelerini geçti. İpçioğlu, olimpiyatlarda kayakla atlama branşında elemeleri geçen ilk Türk oldu. 19 yaşındaki sporcumuz Furkan Akar ise olimpiyatlarda kısa kulvar sürat pateninde eleme turunu geçen ilk Türk oldu.

    BUGÜN SAHNE ALACAK
    Erkekler 1000 metrede aldığı kotayla Pekin Kış Olimpiyatları'na hak katılmaya hak kazanan 19 yaşındaki genç sporcu, Türkiye'nin ilk Olimpik kısa kulvar sürat pateni sporcusu olmuştu. Furkan Akar'ın katılmaya hak kazandığı çeyrek final yarışları yarın yapılacak. Fatih Arda ise bugün sahne alacak.

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    Haberler Spor İki milli sporcumuz Fatih Arda İpçioğlu ve Furkan Akar ilki başardı
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