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    • Spor
    • 06.02.2022 18:24
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    • 06.02.2022 18:24
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    Beşiktaş Antalyaspor canlı maç izle! Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri belli oldu

    Beşiktaş ile Antalyaspor Süper Lig'in 24. haftasında bugün karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelede kozlarını paylaşacak olan iki takımda sahadan galip ayrılmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar haberimizde! Heyecanla beklenen Beşiktaş Antalyaspor maçının 11'leri açıklandı. Siyah Beyazlı ekipte Antalyaspor karşısında Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan; Pjanic; Ghezzal, Josef, Oğuzhan, Larin; Batshuayi forma giyecek. İşte Beşiktaş Antalyaspor maçı bedava kesintisiz şifresiz canlı izleme linki ve diğer tüm detaylar....

    Beşiktaş Antalyaspor canlı maç izle!

    Süper Lig'in 24. haftasında heyecan Beşiktaş Antalyaspor maçı ile kaldığı yerden son sürat devam ediyor. Vodafone Park'ta bugün oynanacak maç için bekleyiş sürerken futbolseverler maç saatini, 11'leri ve canlı izleme linklerini araştırıyor. Son dakika gelişmesine göre maçın 11'leri de belli oldu. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı nasıl izlenir? İşte Beşiktaş Antalyaspor maçının 11'leri ve canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme linki...

    6 ŞUBAT 2022 PAZAR BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI HAKKINDA

    Beşiktaş - Antalyaspor maçı bugün saat 19:00'da Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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    BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI 11'LER

    BEŞİKTAŞ: Ersin; Rosier, Necip, Vida, Rıdvan; Pjanic; Ghezzal, Josef, Oğuzhan, Larin; Batshuayi

    ANTALYASPOR: Boffin; Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov; Poli, Fernando; Mehmedi, Ghacha, Doğukan; Wright

    SON 4 MAÇTA 8 PUAN ALDI

    Beşiktaş ligde oynadığı son 4 maçta 8 puan aldı.

    Çaykur Rizespor (2-2) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK ile VavaCars Fatih Karagümrük'ü ise 1-0'lık skorlarla yendi.

    EVİNDEKİ SON 3 MAÇI KAZANDI

    Siyah-beyazlı ekip evinde oynadığı son 3 maçta rakiplerine üstünlük kurdu.

    Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 ve Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

        YILDIZLAR KART SINIRINDA!

        Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Michy Batshuayi ve Rıdvan Yılmaz kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 25. haftasındaki Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

        GHEZZAL JOSEF VE UMUT TAKIMA KATILDI

        Sakatlıkları geçen Rachid Ghezzal, Josef de Souza ve Umut Meraş takımla çalışmalara başladı. Josef sakatlığı nedeniyle Antalya kampında yer alamamıştı. Sağ kalçasında ağrılar bulunan Rachid Ghezzal de kamptan erken dönmek zorunda kalmıştı. Umut ise yaşadığı sakatlık nedeniyle Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarında forma giyememişti.
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        Beşiktaş - Antalyaspor | CANLI
        Haberler Spor Beşiktaş Antalyaspor canlı maç izle! Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri belli oldu
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