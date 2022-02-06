Beşiktaş Antalyaspor canlı maç izle! Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan Beşiktaş Antalyaspor maçı ile kaldığı yerden son sürat devam ediyor. Vodafone Park'ta bugün oynanacak maç için bekleyiş sürerken futbolseverler maç saatini, 11'leri ve canlı izleme linklerini araştırıyor. Son dakika gelişmesine göre maçın 11'leri de belli oldu. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı nasıl izlenir? İşte Beşiktaş Antalyaspor maçının 11'leri ve canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme linki...
6 ŞUBAT 2022 PAZAR BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI HAKKINDA
Beşiktaş - Antalyaspor maçı bugün saat 19:00'da Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin; Rosier, Necip, Vida, Rıdvan; Pjanic; Ghezzal, Josef, Oğuzhan, Larin; Batshuayi
ANTALYASPOR: Boffin; Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov; Poli, Fernando; Mehmedi, Ghacha, Doğukan; Wright
SON 4 MAÇTA 8 PUAN ALDI
Beşiktaş ligde oynadığı son 4 maçta 8 puan aldı.
Çaykur Rizespor (2-2) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK ile VavaCars Fatih Karagümrük'ü ise 1-0'lık skorlarla yendi.
EVİNDEKİ SON 3 MAÇI KAZANDI
Siyah-beyazlı ekip evinde oynadığı son 3 maçta rakiplerine üstünlük kurdu.
Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 ve Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.