Galatasaray’da kritik Alanyaspor maçı öncesi şok gelişme! Antalya'da kumar oynadı, nargile içip alem yaptılar

Süper Lig'de ilk 23 haftada topladığı 27 puanla düşme hattının hemen üzerinde bulunan Galatasaray'da şok bir iddia ortaya atıldı.
Sarı- Kırmızılılar'ın Antalya kampında bazı futbolcuların nargile ve alkol kullandığı, kumar oynadığı öne sürüldü. Bu futbolcuların Arda Turan, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Barış Alper, Marcao ve Van Aanholt olduğu iddia edildi.
Bu iddialara Galatasaray taraftarı ateş püskürdü. Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan, "Resmen düşme hattındayız... Takım ne halde futbolcular keyif peşinde!