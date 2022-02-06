Divan Kurulu’na Hulusi Belgü’nün sözleri damga vurdu! Bu iş senle olmayacak başkan

Fenerbahçe Kongre Üyesi Hulusi Belgü, Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef aldı.
İşte o sözler: İlk hatayı Aykut Kocaman'ı göndererek yaptınız. Aykut hocanın yardımcılarını çocukça dedikodulara inanarak uzaklaştırdınız... Aynı şeyi Volkan Demirel ve Dirar'ı kadro dışı bırakarak yaptınız. Futbolda 3 buçuk senede 9 hoca değiştirirken, basketbolda da 3 hoca değiştirdiniz. Rol model olması gereken, 'Allah başımızdan eksik etmesin' dediğiniz Obradovic'i de yolladınız...
Geleceği olan hiçbir futbolcu 4 sene de 9 hoca değiştiren takıma gelmez. Hiçbir iyi teknik direktör de, böyle hocasının arkasında duramayan yönetimin olduğu kulüpte çalışmak istemez.