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    Divan Kurulu’na Hulusi Belgü’nün sözleri damga vurdu! Bu iş senle olmayacak başkan

    Fenerbahçe Kongre Üyesi Hulusi Belgü, Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef aldı. Divan Üyesi Hulusi Belgü, "Sürekli yanlış seçim yaptınız. Artık umudumuz kalmadı... Mutlaka kongre kararı alın. Bu iş sizle olmayacak başkan" dedi.

    Bu iş senle olmayacak başkan

    Fenerbahçe Kongre Üyesi Hulusi Belgü, Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef aldı.

    İşte o sözler: İlk hatayı Aykut Kocaman'ı göndererek yaptınız. Aykut hocanın yardımcılarını çocukça dedikodulara inanarak uzaklaştırdınız... Aynı şeyi Volkan Demirel ve Dirar'ı kadro dışı bırakarak yaptınız. Futbolda 3 buçuk senede 9 hoca değiştirirken, basketbolda da 3 hoca değiştirdiniz. Rol model olması gereken, 'Allah başımızdan eksik etmesin' dediğiniz Obradovic'i de yolladınız...

    Geleceği olan hiçbir futbolcu 4 sene de 9 hoca değiştiren takıma gelmez. Hiçbir iyi teknik direktör de, böyle hocasının arkasında duramayan yönetimin olduğu kulüpte çalışmak istemez.
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        Haberler Spor Divan Kurulu’na Hulusi Belgü’nün sözleri damga vurdu! Bu iş senle olmayacak başkan
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