Abdullah Avcı galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu

Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, "Doğru savunma yaptık. Oyuncularım buna dikkat etti. Bütün takım, takım savunmasına çok yardım etti. Doğru savunma, bizi şampiyon yapacak" dedi. Avcı şu ifadeleri kullandı: "Kazanmak çok önemliydi. Lig, aşağı doğru seyrediyor. Artık kum saati tersine döndü. Önümüzdeki hafta Konyaspor ile çok önemli bir maça çıkacağız.

KONYA'YA SAYGI GÖSTERMELİYİZ

Konyaspor'a saygı göstermek lazım. İyi şeyler yapıyorlar. Son derece ciddiye almamız gereken bir maç olacak. Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. Seyircimizin desteğiyle bu kritik maçı 3 puanla kapatmak istiyoruz. Kazanarak avantajımızı perçinlemeliyiz.