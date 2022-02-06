Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?





"Hedefimiz bir an önce bulunduğumuz konumdan çıkmak"

Ligde sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ve bunu ortadan kaldırmak için yönetim olarak var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Başkan Çetin, "Bulunduğumuz konumda olmamız bizleri psikolojik olarak etkiledi. Tabi bu durum takımı da etkilemiştir. Hedefimiz bir an önce bulunduğumuz konumdan çıkmak" cümlelerine yer verdi.



"Stadın ismi değişebilir"

Sponsor ve projelerin devam ettiğini de belirten Aziz Çetin, "Projelerle ilgili gerileme yok. Feslikan ve Döşemealtı Hatipler Barajı'nda ekolojik kamp tesisleri yapacağız. Buradan önemli gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Corendon ile stat ismi anlaşmasını imzalama aşamasındayız. Stadın ismi Corendon Airlines Park olacak" şeklinde konuştu.



Luiz Adriano: "En iyi şekilde çalışacağım"

Törende konuşan yeni transferlerden Luiz Adriano ise Antalya'nın çok güzel bir şehir olduğunu söyledi. Takıma katkı sağlamak adına en iyi şekilde çalışacağını ifade eden Adriano, "Geldiğim andan itibaren kulübü analiz etme şansım oldu. Bana düşen ise bu saatten itibaren çalışmalarımı yaparak en iyi şekilde bu kulübün armasını daha yükseklere taşıyabilmek adına performans göstermek" dedi.