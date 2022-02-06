Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş Antalyaspor maçı ile Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Siyah Beyazlı takımın 3 puan alması halinde yeniden ligin üst sıralarına yükselebilme umuduna sahip olması ve Antalyaspor'un düşme hattından uzaklaşma ümidi, iki takımın ileri seviye mücadelesine tanık edecek. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 24'üncü Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk edecek. 6 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Pjanic, Ghezzal, Necip, Güven, Alex, Batshuayi
Antalyaspor: Boffin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Bünyamin, Hakan, Martins, Ndao, Fredy, Mehmedi, Luiz Adriano
FT Antalyaspor, daha önce anlaşmaya varıldığını duyurduğu Luiz Adriano, Fernando Martins, Admir Mehmedi, Alassane Ndao için imza töreni düzenledi. Törende konuşan kulüp başkanı Aziz Çetin, "Öncelik hedefimiz bir an önce bulunduğumuz konumdan çıkmak" dedi.
Antalyaspor, ara transfer döneminde renklerine bağladığı Luiz Adriano, Fernando Martins, Admir Mehmedi ve Alassane Ndao için imza töreni gerçekleştirdi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki törene, yeni transferlerin yanı sıra Başkan Aziz Çetin ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Birbirinden değerli ve kariyerli futbolcular ile anlaşma sağladıklarını dile getiren Çetin, "Camia olarak beklentimiz büyük. Bize en iyisini vereceklerinden eminim. Ara transfer döneminde bu kadar hareketli çalışıp az maliyetlerle iyi oyuncuları bir araya getiren başka kulüp yoktur diye düşünüyorum. Uzun vadeli çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.