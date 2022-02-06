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    Beşiktaş'a Arsenal'dan şok! Fransız yıldız Lacazette'nin istediği para pes ettirdi!

    Gedson Fernandes transferinin ardından forvet için tartışmasız bir isim arayan Beşiktaş Arsenal’li Lacazette için nabız yokladı. Ancak 6 milyon Euro’luk maaş talebi anında geri adım attırdı.

    Lacazette şok etti

    Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve ilk takviyesini Gedson Fernandes ile yapan Beşiktaş, golcü için tartışmasız bir isim arayışında.

    Son günlerde adı siyah- Beyazlılarla anılan Alexandre Lacazette'in ismi gündeme girdi.

    Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş yönetimi bir nabız yoklaması gerçekleştirdi.

        YILLIK 6 MİLYON İSTİYOR
        Fransız oyuncunun cephesinden ise yıllık 6 milyon Euro maaş talebi geldi. Kartal'ın ekonomik şartlarının bu transferi mümkün kılmayacağı bu yanıtla netleşirken yıldız oyuncu gündemden çıktı.

        Ancak Fransız golcünün ciddi bir fiyat indirime gitmesi durumunda tekrar masaya oturulabileceği öğrenildi.

        Lacazette ile Lyon ve Aston Villa'nın da yakından ilgilendiği biliniyor. Fakat 2 kulüp de Fransız oyuncunun talebine henüz olumlu cevap vermiş değil.
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        Haberler Spor Beşiktaş'a Arsenal'dan şok! Fransız yıldız Lacazette'nin istediği para pes ettirdi!
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