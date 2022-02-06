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    • Spor
    • 06.02.2022 15:42
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    • 06.02.2022 15:45
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    Alanyaspor Galatasaray canlı maç izle! Alanyaspor Galatasaray maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de son 4 maçtan puan çıkaramayan Galatasaray, ligin formda ekiplerinden Alanyaspor'a konuk oldu. Saat 16.00'da başlayan mücadele öncesi her iki takımın da 11'leri belli oldu. Küme düşme potasına kadar gerileyen Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında yenilgiye uğramak istemiyor. Haberimizde Alanyaspor Galatasaray canlı maç izle seçeneğine yer verdik. İşte Alanyaspor Galatasaray maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    takvim.com.tr
    Alanyaspor Galatasaray canlı maç izle!

    Bu sezon her maç biraz daha geriye giden Galatasaray için artık deniz bitti. Son 4 maçta aldığı 4 mağlubiyetin ardından düşme hattıyla burun buruna gelen sarı-kırmızılı ekip, bugün Aytemiz Alanyaspor ile kritik bir maça çıkacak. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

    ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Alanyaspor - Galatasaray maçı 6 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ
    ALANYASPOR: Serkan, Awaziem, Mejlja, Borja, Juanfran, Fatih, Davidson, Umut, Emre, Efecan, Erencan (muhtemel)
    GALATASARAY: Pena, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Babel

        2. RANDEVU
        Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 11 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 1 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan'ın 24 golüne, Akdeniz ekibi 13 golle cevap verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Alanyaspor 1-0 kazandı.
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        Alanyaspor - Galatasaray maçı 11’leri belli oldu
        Haberler Spor Alanyaspor Galatasaray canlı maç izle! Alanyaspor Galatasaray maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
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