Alanyaspor Galatasaray canlı maç izle! Alanyaspor Galatasaray maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Bu sezon her maç biraz daha geriye giden Galatasaray için artık deniz bitti. Son 4 maçta aldığı 4 mağlubiyetin ardından düşme hattıyla burun buruna gelen sarı-kırmızılı ekip, bugün Aytemiz Alanyaspor ile kritik bir maça çıkacak. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Alanyaspor - Galatasaray maçı 6 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
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ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ
ALANYASPOR: Serkan, Awaziem, Mejlja, Borja, Juanfran, Fatih, Davidson, Umut, Emre, Efecan, Erencan (muhtemel)
GALATASARAY: Pena, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Babel