Başkan Erdoğan ve eşi için spor dünyasından çok sayıda geçmiş olsun mesajı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından spor dünyasından geçmiş olsun mesajları yağdı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra diğer kulüpler ile federasyonlar Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun mesajı yayınladı. TFF de yayınladığı mesajda, "Covid-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Cumhurbaşkanımız ve değerli eşinin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ederiz." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ ANTALYA'YI KONUK EDİYOR

Bugün Süper Lig'de Antalya'yı konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçla galibiyet serisi başlatmak istiyor. Saat 19.00'da başlayacak maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Beşiktaş'ta uzun süreli sakat oyuncular dışında eksik futbolcu bulunmuyor. 23 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 36 puan toplayan Beşiktaş, Süper Lig'de 6'ncı sırada yer alıyor.

ÖNDER KARAVELİ JOSEF İÇİN KARARSIZ

Yaşadığı sakatlık nedeniyle milli arada Antalya kampında takımla çalışamayan Josef de Souza 3 gün önce idmanlara start vermişti. Sağlık kurulu oynayabilir raporu verse de teknik direktör Önder Karaveli kararını maç saatinde verecek. Josef oynamazsa Necip orta sayaha çekilip, stoperde Vida-Montero ikilisi oynayacak.

4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Antalyaspor maçı öncesinde Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 3 sarı kartı bulunan Oğuzhan, Larin, Batshuayi ve Rıdvan, bugün kart görmeleri durumunda 25'inci haftada deplasmanda oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

BURSA'DAN ALTIN VURUŞ

Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta maçında Bursaspor, Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla yeşil-beyazlı ekip, 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Bursaspor'a 3 puan getiren golü 28. dakikada Hasan Ayaroğlu attı. Karşılaşmanın 2. yarısında daha çok konuk ekip Altınordu'nun atakları vardı ancak ev sahibi Bursaspor, savunmada hata yapmadı. Maçı da ilk yarıda bulduğu golle 1-0 kazandı. Bursaspor bu galibiyetle 21 maç sonunda puanını 23'e çıkardı ve düşme hattının hnemen üstünde yer almayı başardı.

GİRESUNSPOR CHİQUİNHO TRANSFERİNİ BİTİRDİ

Giresunspor, 26 yaşındaki Portekizli orta saha Chiquinho ile anlaştı. Yeşil-Beyazlılar, bonservisi Benfica'da olan ancak Braga'da kiralık olarak forma giyen yıldız isimle kadrosunu güçlendirdi. Yıldız oyuncunun havalimanındaki resmini sosyal medya hesabından paylaşan Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, transferi duyuran ilk isim oldu.

ÇAYKUR RİZESPORLU REMY GÖNDERİLDİ!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile yollarını ayırdı. Yeşil-Mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Loic Alex Teliere Hubert Remy ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi. Fransız forvet bu sezon 8 maçta 262 dakika görev alırken gol atma başarısı gösteremedi.

MİLAN, DERBİDE GERİDEN GELEREK INTER'İ YENDİ

İtalya Serie A'nın 24. haftasındaki Milano derbisinde Milan, Inter'i 2-1 yendi. Inter maçın 38. dakikasında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Ivan Perisic'in golüyle 1-0 öne geçti. Milan ise 75 ve 78. dakikalarda Fransız yıldızı Olivier Giroud'nun attığı gollerla derbi maçta sahadan 2-1 galip ayrılan taraf olmayı başardı.

G.ANTEP SİVAS'I BOMBALADI

Süper Lig'de Gaziantep FK, Sivasspor'u 5-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini 6 ve 40. dakikalarda Papy Djilobodji, 12. dakikada Muhammet Demir, 70. dakikada Maxim penaltıdan ve 77. dakikada Furkan Soyalp kaydetti. Sivasspor'un tek golü ise 29. dakikada Dimitris Goutas'tan geldi. Konuk ekipte 62'de Yatabare kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

GÜMRÜK MALATYA'YI SALİH İLE DEVİRDİ

Ligde orta sıralarda yer alan Fatih Karagümrük, son sıradaki Yeni Malatyaspor'u evinde 1-0 mağlup etti. Karagmürük'e karşılaşmada galibiyeti getiren golü 63. dakikada Salih Dursun kaydetti. Bu sonuçla Karagümrük 33 puana yükseldi. Malatya ise 16 puanla son sırada kaldı.

ASLAN KRİTİK VİRAJDA!

G.Saray bugün Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. Galatasaray, Süper Lig'de son 12 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 3 lig maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Tecrübeli çalıştırıcı da Süper Lig'deki şanssızlığını sonlandırmak istiyor. Aslan'da 6 futbolcu Alanya'ya karşı forma giyemeyecek.

ELMAS'A SEÇİM BASKISI

Galatasaray'da dün gerçekleştirilen Divan toplantısında başkan Burak Elmas eleştirilerin hedefindeydi. Üyeliren seçim baskısında bulunduğu Elmas ise, yaptığı açıklamalarla kendini savundu. Elmas, Divan'da şunları kaydetti: Biz gelirken Galatasaray kötü durumdaydı, seneye Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacağız demedik. Galatasaray daha borcunu ödeyecek nakiti üretemez durumda. İlk önce oraya gelelim. Ücretlerimizi 30-35 milyon bandına çekmemiz gerekiyor. Masada sıfır olduğumuz sizin algınızdır. Her yerde, çok güçlü şekilde masadayız. Galatasaray buralardan çıkacak. Şüpheniz olmasın"

3 HOCAYLA GÖRÜŞÜYORUZ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu olağan toplantısında birçok konuda açıklamada bulundu. Başkan Koç, "Belirlediğimiz 3 hoca ile görüşmeler devam etmektedir. İkisiyle parasal konuları müzakere etme aşamasına gelinmiştir. İsmail Kartal, tüm bu gerçekleri bilerek Fenerbahçe'mize geldi. En sağlıklı kararı verebilmek istiyoruz." diye konuştu. Yollarını ayırdıkları Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın Türkiye'nin futbol ikliminde başarılı olamadığını aktaran Koç, "Vitor Pereira'yı göreve getirmekle hata etmedik" ifadesini de kullandı

F.BAHÇE'NİN BORCU 5 MİLYAR 977 MİLYON

Dün gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu'nda Fenerbahçe'nin toplam borcu 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle 5 milyar 977 milyon TL olarak açıklandı.

PINAR KARŞIYAKA EVİNDE GAZİANTEP'İ DEVİRDİ

ING Basketbol Süper Ligi 20. haftasında Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol'u 84-76 mağlup etmeyi başardı. İzmir ekibi karşılaşmanın ilk yarısını da 43-33 önde tamamladı. Pınar Karşıyaka'da Taylor 16, Colson ise 14 sayıyla maça damga vuran isimler oldu.