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    • Spor
    • 07.02.2022 02:14
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    • 07.02.2022 02:17
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    Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon Senegal!

    Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ile Mısır karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 sona eren karşılaşmayı penaltı atışlarında rakibini 4-3 yenen Senegal kazandı. Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane, Afrika Uluslar Kupası'nda turnuvanın futbolcusu ödülüne layık görülürken eski Beşiktaşlı Aboubakar da gol kralı oldu.

    Afrika Uluslar Kupası’nda şampiyon Senegal!

    2021 Afrika Uluslar Kupası finalinde pazar günü Senegal ile Mısır karşı karşıya geldi. Kamerun'da düzenlenen turnuvanın finali, başkent Yaounde'deki Olembe Stadı'nda oynandı.

    Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 berabere sonuçlanan zorlu finalde şampiyonu penaltı atışları belirledi.

    Penaltı atışlarında rakibini 4-3 yenen Senegal Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götürdü.

    SENEGAL'İN İLK ŞAMPİYONLUĞU
    Senegal kupadaki ilk şampiyonluğuna ulaştı. Senegal daha önce final oynadığı 2002 ve 2019'da sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

    TURNUVANIN OYUNCUSU MANE
    Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane, Afrika Uluslar Kupası'nda turnuvanın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

    SÜPER LİG'DEN 3 FUTBOLCU
    Turnuvaya Süper Lig'den katılan Afrikalı futbolculardan 3 isim ülkesi ile finale çıkma başarısı gösterdi. Galatasaray forması giyen Mısırlı forvet Mostafa Mohamed ile Alanyaspor forması giyen Diedhiou karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Kayserispor forması giyen Mame Thiam ise kadroda yer almadı. Başakşehir ile anlaşmaya varan Trezegeut ise maçın 58. dakikasında oyuna dahil oldu.



    GOL KRALI ABOUBAKAR
    2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında Beşiktaş forması giyen ve Afrika Kupası'nda Kamerun'un 3. olmasında büyük pay sahibi olan Vincent Aboubakar oynadığı 7 maçta 8 gole imza atarak turnuvayı gol kralı olarak tamamladı.



        GOMIS'TEN PAYLAŞIM GELDİ
        Galatasaray'ın Senegal asıllı Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Senegal'in şampiyonluğu sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



        SENEGAL FİNALE NASIL GELDİ?
        B Grubu'nda Zimbabve'yi 1-0 yenen Senegal, Gine ve Malavi ile 0-0 berabere kalarak 5 puan toplamış ve birinci sırada son 16 turuna kalmıştı. Senegal, son 16 turunda Yeşil Burun Adaları'nı 2-0, çeyrek finalde Ekvator Ginesi ve yarı finalde Burkina Faso'yu 3-1 mağlup etmişti.

        MISIR FİNALE NASIL GELDİ?
        Mısır ise Nijerya'ya 1-0 yenilerek başladığı D Grubu maçlarında Gine-Bissau ve Sudan'ı 1-0'lık skorlarla geçmişti. Grubu 6 puanla ikinci sırada bitirerek tur atlayan Mısır, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten son 16 maçında Fildişi Sahili'ne penaltılarla 5-4 üstünlük sağlamıştı. Çeyrek finalde Fas'ı 2-1 ile geçen Mısır, golsüz biten yarı final mücadelesinde ev sahibi Kamerun'u 3-1 sona eren penaltı atışlarıyla elemişti.

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