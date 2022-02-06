Afrika Uluslar Kupası’nda şampiyon Senegal!

2021 Afrika Uluslar Kupası finalinde pazar günü Senegal ile Mısır karşı karşıya geldi. Kamerun'da düzenlenen turnuvanın finali, başkent Yaounde'deki Olembe Stadı'nda oynandı.
Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 berabere sonuçlanan zorlu finalde şampiyonu penaltı atışları belirledi.
Penaltı atışlarında rakibini 4-3 yenen Senegal Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götürdü.
SENEGAL'İN İLK ŞAMPİYONLUĞU
Senegal kupadaki ilk şampiyonluğuna ulaştı. Senegal daha önce final oynadığı 2002 ve 2019'da sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.
TURNUVANIN OYUNCUSU MANE
Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane, Afrika Uluslar Kupası'nda turnuvanın futbolcusu ödülüne layık görüldü.
SÜPER LİG'DEN 3 FUTBOLCU
Turnuvaya Süper Lig'den katılan Afrikalı futbolculardan 3 isim ülkesi ile finale çıkma başarısı gösterdi. Galatasaray forması giyen Mısırlı forvet Mostafa Mohamed ile Alanyaspor forması giyen Diedhiou karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Kayserispor forması giyen Mame Thiam ise kadroda yer almadı. Başakşehir ile anlaşmaya varan Trezegeut ise maçın 58. dakikasında oyuna dahil oldu.
GOL KRALI ABOUBAKAR
2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında Beşiktaş forması giyen ve Afrika Kupası'nda Kamerun'un 3. olmasında büyük pay sahibi olan Vincent Aboubakar oynadığı 7 maçta 8 gole imza atarak turnuvayı gol kralı olarak tamamladı.