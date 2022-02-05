Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Ligde yoluna tam gaz devam etmek isteyen Fenerbahçe mücadeleyi kesin zafer parolasıyla Başakşehir'in karşısına çıkacak. Peki, FB Başakşehir maçı ne zaman? Fenerbahçe Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Başakşehir maçı 5 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
FENERBAHÇE: BERKE, NAZIM, TİSSERAND, KİM, OSAYİ, ZAJC, CRESPO, PELKAS, VALENCİA, İRFAN CAN, SERDAR,
BAŞAKŞEHİR: MUHAMMED, CAİÇARA, LİMA, NDAYİSHİMİYE, HASAN ALİ, TOLGA, ÖMER, ALEKSIC, BERKAY, CHADLİ, OKAKA