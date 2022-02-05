Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Ligde yoluna tam gaz devam etmek isteyen Fenerbahçe mücadeleyi kesin zafer parolasıyla Başakşehir'in karşısına çıkacak. Peki, FB Başakşehir maçı ne zaman? Fenerbahçe Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...