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    • Spor
    • 05.02.2022 13:19
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    • 05.02.2022 13:22
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    SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin borcu açıklandı: 5 milyar 977 milyon TL

    Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin borcu açıklandı. Buna göre Ali Koç'un başında olduğu Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının borcunun 5 milyar 977 milyon TL olduğu açıklandı.

    F.Bahçe’nin borcu açıklandı

    Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün dernek ile bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2021 itibarıyla toplam borç ve yükümlülüklerinin 5 milyar 977 milyon lira olduğunu açıkladı.

    SON DAKİKA! FENERBAHÇE'NİN BORCU AÇIKLANDI
    Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda denetim kurulu raporunu okuyan Vodina, şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla borç ve yükümlülükleri toplamı 5 milyar 977 milyon liradır. Bu tutar 30 Eylül 2021 tarihli Merkez Bankası kuruyla 580 milyon avro etmektedir."

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    F.Bahçe’nin borcu açıklandı
    Haberler Spor SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin borcu açıklandı: 5 milyar 977 milyon TL
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