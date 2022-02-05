SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin borcu açıklandı: 5 milyar 977 milyon TL

Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün dernek ile bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2021 itibarıyla toplam borç ve yükümlülüklerinin 5 milyar 977 milyon lira olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA! FENERBAHÇE'NİN BORCU AÇIKLANDI

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda denetim kurulu raporunu okuyan Vodina, şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla borç ve yükümlülükleri toplamı 5 milyar 977 milyon liradır. Bu tutar 30 Eylül 2021 tarihli Merkez Bankası kuruyla 580 milyon avro etmektedir."