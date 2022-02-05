Beşiktaş kadro dışı bıraktığı Lens'ten kurtuluyor! Futbolu bırakmayı düşünüyor

AHMET NUR ÇEBİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bu isimlerle ilgili olarak, "Bu arkadaşlar maalesef gitmiyorlar. Nasıl bir futbolculuk, nasıl bir anlayış, nasıl bir profesyonellik, mesleğe nasıl saygıları var anlayamıyorum. Yan tarafta koşarak; 1, 2 senedir para almayı içlerine sindirebilen arkadaşlarla yollarımızı ayırarak doğru yapmışız" ifadelerini kullandı.