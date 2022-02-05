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    • Spor
    • 05.02.2022 13:02
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    • 05.02.2022 13:06
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    Beşiktaş kadro dışı bıraktığı Lens'ten kurtuluyor! Futbolu bırakmayı düşünüyor

    Beşiktaş, kadroda düşünmediği 4 oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı. Siyah-Beyazlılar, bu isimlerin maliyetlerinden kurtulmak için arayışlara girdi. Siyah-beyazlılara Lens'ten güzel haber geldi. Lens radikal bir şekilde futbolu bırakmayı düşünüyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Beşiktaş’ı sevindiren Lens gelişmesi

    Ancak 4 oyuncudan hiçbiri, istenmemelerine rağmen başka bir kulübe gitmeyi kabul etmedi. Gelen teklifleri para yüzünden kabul etmediler.

    AHMET NUR ÇEBİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bu isimlerle ilgili olarak, "Bu arkadaşlar maalesef gitmiyorlar. Nasıl bir futbolculuk, nasıl bir anlayış, nasıl bir profesyonellik, mesleğe nasıl saygıları var anlayamıyorum. Yan tarafta koşarak; 1, 2 senedir para almayı içlerine sindirebilen arkadaşlarla yollarımızı ayırarak doğru yapmışız" ifadelerini kullandı.

    Bu isimler, kadro dışı kalan N'Koudou, Lens, Ljajic ve DouglasBeşiktaş'ta uzun süre forma giymeyen oyuncuların akıbeti merak ediliyor…

        Beşiktaş'a geldiği günden beri hiçbir varlık gösteremeyen Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens'in radikal bir karar aldığı ve futbolu bırakmayı düşündüğü iddia edildi.

        Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Sunderland'den 4 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

        O zamanki piyasa değeri 4 milyon Euro olan tecrübeli oyuncunun şimdiki değeri ise 100 bin Euro. Lens, Beşiktaş'ta 4 sezonda 102 maça çıkarken 12 gole imza attı.
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