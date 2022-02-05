Galatasaray’ın TFF’ye verdiği 35 kişilik oyuncu listesinde dikkat çeken kaleci detayı

Süper Lig'de 27 puanla düşme hattının hemen üzerinde olan Galatasaray sezon başında 'Gençlik Projesi' ile yola çıkmış ve bu durum kimi çevrelerce eleştirilmişti. Kadroda daha fazla tecrübeli ismin olması gerektiği ifade edilmişti.





GENÇLİK PROJESİ RAFA MI KALKTI?

Devre arası transfer döneminde 4 oyuncuyla anlaşan Sarı-Kırmızılılar, 36 yaşındaki Gomis'i kadroya katınca "Gençlik Projesi rafa mı kalktı?" yorumları yapıldı.





TFF LİSTESİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Galatasaray sezon başından beri kadro yapılanmasında büyük sorunlar yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın TFF'ye verdiği 35 kişilik oyuncu listesindeki ilginçlik ise dikkatleri çekiyor.

Cimbom'un TFF'ye verdiği oyuncu listesinde 8 kalecinin olması şaşırttı.



Sarı-Kırmızılılar'ın lisans çıkarttığı kaleciler arasında Fernando Muslera, Inaki Pena, Atakan Nuri Ordu, Berk Balaban, İsmail Çipe, Jankat Yılmaz, Kerem Ersunar ve Fatih Öztürk yer alıyor.